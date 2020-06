Luzowanie restrykcji. Co się zmienia od 1 czerwca?

Od poniedziałku w szkołach podstawowych i średnich organizowane będą stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów, nie tylko ósmoklasistów i maturzystów jak było wcześniej. Ruszają także pasażerskie połączenia lotnicze; na razie można latać po kraju. Rejsy wznawia PLL LOT, który ok. godz. 7. wystartował z Warszawy do Szczecina. Z kolei

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze. Od 25 maja takie zajęcia prowadzone mogą być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Od 25 maja organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ósmoklasiści i maturzyści. Szkoły będą miały obowiązek zorganizować konsultacje. Uczniowie nie mają jednak obowiązku w nich uczestniczyć - ich udział zależy od ich woli i chęci.

ZOBACZ: Otwierają szkoły, uczniowie siedzą w domach. "Nasze dzieci to nie króliki doświadczalne"

Przede wprowadzeniem konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wskazywał na pewne ograniczenia wynikające z kształcenia na odległość. Jak mówił, konsultacje stacjonarne pomogą uczniom lepiej przygotować się do egzaminów, gdyż nauczyciele będą mogli dodatkowo naświetlić pewne zagadnienia, które były przekazane w ostatnich miesiącach w formie zdalnej.

- W późniejszym okresie czasu zakładamy, że konsultacje będą również dobrą okazją do tego, aby rozmawiać o ocenach na zakończenie roku szkolnego - powiedział szef MEN.

Przy organizacji konsultacji stacjonarnych muszą być spełnione wytyczne resortów edukacji i zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odmrożone zajęcia praktyczne

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. Przygotować też procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

ZOBACZ: Próbne matury i egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie dostali arkusze sprzed kilku lat

Od 1 czerwca częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.

Będą mogły być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Ma to pomóc lepiej przygotować się uczniom do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego.

Uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy od 18 maja.

Ponadto wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Podczas realizacji zajęć praktycznych - podobnie jak podczas uruchamiania opieki nad przedszkolakami i uczniami klas I-III szkół podstawowych oraz podczas konsultacji - obowiązkowe jest trzymanie się wytycznych resortów edukacji, zdrowia i GIS przygotowanych dla szkolnictwa branżowego.

Zmiany na lotniskach

Od 1 czerwca ruszają też lory krajowe. Ich uruchomienie wiąże się z nowymi wytycznymi dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

Zgodnie z wytycznymi na lotniskach są prowadzone pomiary temperatury pasażerów przy wejściu do terminali. Do terminala mogą wejść tylko pasażerowie z biletami. ULC zachęca ponadto, by - jeśli to możliwe - odprawić się on-line.

ZOBACZ: Maseczki i oświadczenia o stanie zdrowia. Nowe zasady na lotniskach

Na lotniskach obowiązuje również dystans społeczny, rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba nosić maseczkę. Ograniczone jest korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni. Nowością jest obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Z kolei lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, są zainstalowane ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk zostali zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale mają być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Ograniczony serwis pokładowy

Na pokładach samolotów personel ma nosić maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot; maseczki należy zmieniać się co cztery godziny.

W samolotach - jak dodano - zostaje ograniczony serwis pokładowy, tak by maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą. Napoje i przekąski będą serwowane w indywidualnych opakowaniach. Pasażerowie mają do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego przed lądowaniem - wskazano.

ZOBACZ: Piloci nie ćwiczą, a samoloty stoją. Co z bezpieczeństwem lotów po pandemii?

Samoloty PLL LOT na razie będą latać do 8 miast. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zostały zawieszone m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze.

Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty, w tym krajowe, i zaczął realizować akcję "Lot do domu", w ramach której specjalnymi rejsami do Polski sprowadzono ponad 55 tys. rodaków przebywających za granicą.

WIDEO - Ognisko koronawirusa w Pliszczynie. Proboszcz podał wynik drugiego testu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP