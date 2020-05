Wakacje za granicą. Gdzie będą mogli jechać Polacy?

Choć politycy zachęcają, by tegoroczne wakacje spędzić w Polsce, to być może część Polaków planuje urlop za granicą. Osoby, które zdecydują się na wyjazd, muszą jednak pamiętać, że pandemia koronawirusa zmusiła wiele krajów do wprowadzenia ograniczeń. Poszczególne kraje chcą otworzyć się dla turystów, ale na razie nie wszystkie biorą pod uwagę Polskę.

Włochy otwierają się dla krajów UE

Władze Włoch zapowiedziały, że 3 czerwca Włochy otwierają swoje granice dla przybyszów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino. Oznacza to również, że osoby, które przyjadą do Włoch nie będą musiały poddawać się 14-dniowej kwarantannie.

Od 18 maja we Włoszech otwierają się restauracje, kawiarnie, czy sklepy. W niektórych miejscach, np. Sardynii władze pozwalają na kąpiele w morzu, ale nawet wchodząc do wody trzeba utrzymywać dystans między osobami.

We Włoszech do tej pory odnotowano pond 226 tys. przypadków zakażenia, ponad 32 tys. osób zmarło.

Do Hiszpanii z aplikacją

W niektórych regionach Hiszpanii już od dwóch tygodni mogą na nowo działać hotele, restauracje i bary. Od 15 maja do końca stanu zagrożenia, który planowo ma nastąpić 24 maja, chociaż prawdopodobne jest jego przedłużenie, każdy obcokrajowiec przyjeżdżający do Hiszpanii musi się poddać 14-dniowej obowiązkowej kwarantannie. Jak informuje Reuters, władze tego kraju planują szerzej otworzyć granice najwcześniej na początku lipca.

Władze Wysp Kanaryjskich planują przygotować wakacje dla urlopowiczów, których zdrowie będzie potwierdzone cyfrowym profilem medycznym (aplikacją z wynikami badań potwierdzonych przez hiszpańskie władze medyczne i zainstalowaną na telefonie komórkowym).

Z kolei najpopularniejsze plaże na Costa Brava zostały podzielone na pojedyncze sektory, które będzie trzeba wcześniej rezerwować. Turysta wejdzie na nie skanując kod w aplikacji, a nad zachowaniem bezpiecznej odległości między plażowiczami będą czuwały specjalne patrole oraz sterowany sztuczną inteligencją system monitoringu.

W Hiszpanii do tej pory odnotowano pond 279 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 27,7 tys. osób zmarło.

Pojedziemy do Chorwacji?

Chorwacki minister turystyki Gari Cappelli powiedział, że kraj negocjuje dwustronne umowy ze Słowenią, Austrią, Węgrami, Czechami i Słowacją na temat możliwości podróżowania między tymi państwami bez konieczności przechodzenia kwarantanny.

Obywatele tego pierwszego państwa będą mogli pojechać do Chorwacji prawdopodobnie już pod koniec maja, pozostałych w połowie czerwca. W kraju otworzono już niektóre hotele, po nich mają zacząć działać kempingi, kwatery prywatne i turystyka żeglarska.

W Chorwacji do tej pory odnotowano pond 2,2 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 96 osób zmarło.

Do Grecji od lipca

Grecja planuje przyjąć pierwszych turystów z zagranicy 1 lipca.

Minister turystyki Harry Theochari przewiduje utworzenie tzw. korytarzy turystycznych z krajami, które nie zostały dotknięte pandemią tak mocno jak większość Europy Zachodniej. - Liczba zachorowań w pewnych państwach jest niższa niż w innych, więc ich obywatele może wcześniej zaczną podróżować - powiedział.

Dodał, że być może zamiast turystów z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, do Grecji przyjedzie więcej urlopowiczów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

W Grecji do tej pory odnotowano 2,8 tys. przypadków zakażenia, 165 osób zmarło.

W Portugalii zamknięte hotele i plaże

Granice Portugalii pozostaną zamknięte co najmniej do 15 czerwca, do tego momentu władze planują także ponowne otwarcie hoteli, restauracji i plaż.

Do końca maja zostaną ogłoszone szczegółowe zasady korzystania z plaż w Portugalii, będą one określały m.in. dozwoloną liczbę przebywających na nich osób.

W Portugalii do tej pory odnotowano pond 29,4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 1,2 tys. osób zmarło.

Bułgaria znosi kwarantannę, ale nie dla wszystkich

Od 1 czerwca nie będzie konieczności przebywania na 14-dniowej kwarantannie w trakcie podróży między Bułgarią, Grecją i Serbią - poinformował we wtorek bułgarski premier Bojko Borisow po wideokonferencji z liderami tych państw. Prowadzone są również negocjacje z Rumunią w tej sprawie.

Na razie ustalono, że podróżni przy przekraczaniu granicy będą wypełniać oświadczenia zawierające ich dane osobowe, telefony do kontaktu oraz zapewnienie, że nie są chorzy na Covid-19. Borisow poinformował również, że od 1 czerwca restauracje w Bułgarii zaczną pracować bez obecnych ograniczeń, zakazujących korzystania z zamkniętych pomieszczeń. Wyraził nadzieję, że w czterech krajach będą stosowane jednakowe standardy. Dodał, że analogiczne rozmowy o zdjęciu ograniczeń w turystyce Bułgaria prowadzi z Niemcami i Austrią.

W Bułgarii do tej pory odnotowano 2,3 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 116 osób zmarło.

Wielka Brytania rozważa "mosty powietrzne"

Z kolei brytyjski rząd rozważa stworzenie "mostów powietrznych" do krajów z niską liczbą zakażeń koronawirusem i zwolnienie przyjeżdżających z nich z kwarantanny, co pozwoliłoby na wyjazdy wakacyjne jeszcze tego lata - podał w środę dziennik "Times".

Premier Boris Johnson zapowiedział 10 maja, że przed końcem miesiąca wprowadzona zostanie obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich przyjeżdżających do kraju, w tym Brytyjczyków wracających za granicy.

Jak podaje "Times", kwarantanna miałaby zacząć obowiązywać na początku czerwca, przyjeżdżający mieliby podać adres, pod którym będą przebywać, a w razie gdyby w trakcie wyrywkowych kontroli byli nieobecni, groziłaby im kara do 1000 funtów. Ale zarazem rząd rozważa bardziej elastyczne podejście, np. wyłączenie z niej po jakimś czasie - być może już po trzech tygodniach - krajów, gdzie jest niska liczba zakażeń. To pozwoliłoby na wyjazdy wakacyjne jeszcze tego lata - pod warunkiem, że kraje będące celami podróży, nie nakładałyby obowiązku kwarantanny również na przyjeżdzających z Wielkiej Brytanii.

O możliwości m.in. stworzenia mostów powietrznych do niektórych krajów dla turystów, mówił w poniedziałek w Izbie Gmin minister transportu Grant Shapps. W Wielkiej Brytanii do tej pory odnotowano prawie 249 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 35,3 tys. osób zmarło.

Cypr czeka na turystów z Bliskiego Wschodu

Rząd cypryjski chce od 9 czerwca przywrócić pełny ruch lotniczy na wyspę, wraz z nim będą tam mogli pojawić się pierwsi turyści.

Szef tamtejszego związku hotelarzy Haris Loizides powiedział agencji AP, że ponieważ do tej pory większość przybywających na wyspę wczasowiczów pochodziła z Rosji i Wielkiej Brytanii - krajów, w które epidemia uderzyła bardzo mocno - władze starają się zachęcić do przyjazdu klientów z państw regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, gdzie notuje się niższy stopień zakażeń koronawirusem.

Na Cyprze do tej pory odnotowano 918 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób zmarło.

W Turcji testy na lotniskach

Turcja zapowiedziała wprowadzenie systemu certyfikacji obiektów i usług turystycznych, który ma zapewnić pełne bezpieczeństwo turystów i pracowników branży. Program jest dobrowolny, ale władze mocno zachęcają do wzięcia w nim udziału wszystkie restauracje, hotele i firmy transportowe - ich lista będzie udostępniana firmom turystycznym oraz na stronach internetowych.

Według ministra kultury i turystyki Mehmeta Ersoya przedsięwzięcie ma pokazywać "pionierską rolę Turcji w ustanawianiu nowych kierunków normalizacji turystyki". Ministerstwo zdrowia planuje utworzenie na lotniskach przyjmujących zagranicznych turystów punktów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa. Od początku czerwca mają być w nich badani wszyscy przyjeżdżający. Również w tym czasie wznowić działalność na szerszą skalę mają narodowe tureckie linie lotnicze Turkish Airlines.

W Turcji do tej pory odnotowano 151 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, 4,2 tys. osób zmarło.

Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły granice dla siebie

O północy z czwartku na piątek Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły dla siebie granice lądowe, morskie i powietrzne. Jak informują tamtejsze władze "to ważne dla rozwoju gospodarek trzech krajów, turystyki i kontaktów międzyludzkich".

Obywatele Litwy, Łotwy i Estonii mogą już swobodnie przemieszczać się po regionie, jednak wobec osób przybywających z zewnątrz obowiązywać będzie nadal 14-dniowa kwarantanna. Państwa bałtyckie zamierzają rozszerzyć strefę przemieszczania się bez ograniczeń o Polskę i Finlandię.

Od poniedziałku natomiast Polska i Litwa otworzyły swoją granicę bez wymogu dwutygodniowej izolacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biznesową i naukową.

Ogólna liczba zakażeń koronawirusem na Litwie wynosi 1562 (środa), w tym 60 zgonów. Na Łotwie liczba zakażeń wynosi 1016, przypadków śmiertelnych – 21. W Estonii odpowiednio 1791 i 64.

Kiedy Polska otworzy granice?

Kiedy Polska otworzy granice? Na to pytanie na antenie Polsat News w programie "Wszystko o koronawirusie" odpowiedziała minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Na razie mamy wstępną zapowiedź, że od 15 czerwca wiele państw europejskich planuje otworzyć granice. Ten komunikat słyszeliśmy w minionym tygodniu, ale już kolejni komisarze unijni zwracają uwagę, że sytuacja zależy od rozwoju epidemii - mówiła Emilewicz.

- My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie się rozwijać nie w szybszym tempie niż ma to miejsce teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic. Mówię to z dużą rezerwą - dodała wicepremier.

Pytana, czy możliwe jest otwarcie granic tylko z niektórymi krajami i stworzenie strefy turystycznej z niektórymi sąsiadami, Emilewicz odpowiedziała, że trwają na ten temat rozmowy międzyrządowe. - Jeżeli kraje graniczące z nami mają opanowaną sytuację epidemiczną, mają pewne standardy bezpieczeństwa i higieny, analogiczne do naszych i są gotowe otworzyć w naszą stronę, to my powinniśmy stosować zasady partnerstwa - powiedziała. Ponownie zapewniła, że wszystko zależy od rozwoju pandemii.

