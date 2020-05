Włochy otworzą granice. Premier podał datę

"Wprowadzone kroki w pierwszej fazie przyniosły oczekiwane rezultaty, a zatem można ruszyć z miejsca" - oznajmił szef rządu podczas konferencji prasowej w Rzymie, pierwszej od dawna z udziałem dziennikarzy, a nie podczas połączeń online.

"Stoimy wobec wkalkulowanego ryzyka. Jeśli krzywa zakażeń wzrośnie, możliwe będą nowe restrykcje"- zaznaczył Conte.

"Nie możemy czekać na szczepionkę", "nie możemy się zatrzymywać, musimy biec" - dodał premier, odnosząc się do potrzeby odmrożenia gospodarki i biznesu oraz rozwiązywania kryzysu wielu branż na tle pandemii. Rządowy dekret w tej sprawie podpisał w sobotę prezydent Sergio Mattarella.

Wracają rozgrywki Serie A i msze

Conte potwierdził zawarte w nim postanowienia. Od poniedziałku otwarte będą pozostałe sklepy, salony fryzjerskie i piękności, restauracje, bary, lodziarnie, cukiernie, puby, plaże. Konieczne są maseczki i zachowanie dystansu społecznego. "Ma to fundamentalne znaczenie" - przypomniał.

Wznowione zostaną msze z udziałem wiernych, treningi sportowe, również klubów piłkarskiej Serie A.

Dozwolone będą spotkania z przyjaciółmi i podróże po swoim regionie. Zniesiony będzie obowiązek noszenia autocertyfikatów z deklaracją celu i trasy przemieszczania się. Będą one konieczne jedynie przy podróżach między regionami do 3 czerwca; na razie są one możliwe tylko z ważnych, uzasadnionych powodów. 3 czerwca również otwarte zostaną granice Włoch.

"Wszędzie potrzebna jest ostrożność"

Szef rządu ogłosił, że 25 maja mogą zostać otwarte sale gimnastyczne, baseny i ośrodki sportowe, a 15 czerwca - kina i teatry oraz centra zabaw dla dzieci.

Conte zastrzegł zarazem, że władze poszczególnych regionów mogą modyfikować te normy. - Wszędzie potrzebna jest ostrożność, zwłaszcza w Lombardii, gdzie jest strefa średniego ryzyka zakażenia - wyjaśnił. Zaapelował do mieszkańców tego regionu, by byli "ostrożni i odpowiedzialni".

Premier przypomniał, że kilka dni wcześniej rząd ogłosił wyasygnowanie 55 mld euro na wsparcie rodzin, pracowników, firm, różnych sektorów biznesu oraz gospodarki.

"Jestem świadom, że to nie rozwiąże wszystkich problemów, ale pomagamy" - zapewnił.

