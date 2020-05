"Senator nie został zatrzymany" - rzecznik stołecznej policji o zajściach na strajku przedsiębiorców

- Nie doszło do żadnego zatrzymania (senatora Burego - red.). Jeżeli zwrócimy uwagę na nagrania, które są dostępne w sieci, widzimy ewidentnie senatora, który stoi w radiowozie policji. Senator wszedł do tego radiowozu - powiedział nadkom. Sylwester Marczak na konferencji prasowej w niedzielę.

Jego zdaniem do radiowozu podszedł, który nie rozmawiał wcześniej z senatorem i ocenił, że jest to to mężczyzna, który stoi w radiowozie i i chce wyjść z pojazdu służącego do transportowania osób zatrzymanych. - W ocenie policjanta jest to osoba, która została zatrzymana - stwierdził Marczak.

- Policjant nie widzi legitymacji i podejmuje próbę uniemożliwienia tej osobie wyjścia. Stąd użycie z jego strony siły, czyli w tym przypadku pchnięcie senatora. Drugi policjant zwraca uwagę, ze jest to senator i na tym czynności ze strony policjanta się kończą - wyjaśnił Marczak.

W sobotę wieczorem przepychankami z policją i zatrzymaniami protestujących, w tym senatora KO Jacka Burego zakończył się na Placu Zamkowym w Warszawie strajk przedsiębiorców. Protestowali oni w związku z ich pogarszającą się sytuacją wynikającą z epidemii koronawirusa.

WIDEO - Podwójny cud we wsi na Opolszczyźnie. Urodził się chłopiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl