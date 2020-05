Rezygnacja kandydatki. Kto będzie nowym kandydatem PO?

Decyzja o tym, kto zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską i będzie kandydował na prezydenta Polski z ramienia Koalicji Obywatelskiej, być może rozstrzygnie się o godz. 10:00, kiedy zbierze się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej.

W grze, według informacji medialnych, była też kandydatura byłego szefa MSZ i byłego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego; gdyby jednak to on otrzymał nominację, najprawdopodobniej miałby duże problemy z uzyskaniem wsparcia innych podmiotów Koalicji Obywatelskiej.

"Chciałabym mieć umiejącego się zachować prezydenta"

Część polityków wciąż jednak myśli o kandydaturze byłego ministra sprawa zagranicznych. Sikorskiego wsparła m.in. europosłanka z ramienia PO Janina Ochojska. "Chciałabym mieć mądrego i umiejącego się zachować prezydenta" - napisała o Sikorskim na Twitterze.

Najlepszy kandydat na Prezydenta RP to Radosław Sikorski @sikorskiradek . Świetnie wykształcony, ma ogromną wiedzę i doświadczenie (Minister SZ i Obrony), cenne kontakty na całym świecie. Chciałabym mieć mądrego i umiejącego się zachować Prezydenta. pic.twitter.com/yyu4c1jzGm



Plany są takie, by nowy kandydat był od razu kandydatem całej KO - z tego powodu w ciągu czwartkowego wieczora odbywały się intensywne konsultacje między kierownictwem Platformy, a kierownictwami Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.

Wszystkim trzem ugrupowaniom znacznie bliżej do kandydatury kojarzonego z wartościami lewicowymi Trzaskowskiego niż do uznawanego za przedstawiciela konserwatywnego skrzydła PO Sikorskiego.



Ten ostatni w rozmowie z Wyborcza.pl powiedział, że liczy na "szybkie prawybory, w ciągu kilku dni; w postaci albo rady krajowej, albo konwencji przeprowadzonej zdalnie". Na Twitterze napisał także: "Tak, jestem gotów stanąć do demokratycznej rywalizacji".

Lider Nowoczesnej i dotychczasowy rzecznik sztabu Kidawy-Błońskiej Adam Szłapka nie chciał wypowiadać się w czwartek o szansach poparcia kogokolwiek innego niż obecna wicemarszałek Sejmu.



- Na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły - powiedział Szłapka. Z kolei jego poprzedniczka Katarzyna Lubnauer przyznała, że jeżeli dojdzie do wymiany kandydata, będzie to kandydat całej Koalicji Obywatelskiej.



- Jeśli będzie nowy kandydat, zarząd Inicjatywy Polskiej i Rada Krajowa do tego się ustosunkuje - powiedziała liderka IPL Barbara Nowacka.

"Nie widziałabym możliwości poparcia Sikorskiego"



Przyznała, że Rafał Trzaskowski jest programowo znacznie bliższy jej ugrupowaniu niż np. Radosław Sikorski. - Tak jak możliwe są rozmowy o poparciu Trzaskowskiego, tak mówiąc szczerze nie widziałabym możliwości poparcia przez Inicjatywę Polską Sikorskiego, choć ostateczną decyzję podejmą oczywiście zarząd i Rada Krajowa - zaznaczyła Nowacka.



Także Zielonym trudno byłoby poprzeć Sikorskiego, natomiast z poparciem Trzaskowskiego nie byłoby większych problemów. Kierownictwo Zielonych spotkało się w czwartek wieczorem by zaopiniować kwestię rezygnacji Kidawy-Błońskiej i nominacji dla Trzaskowskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja była pozytywna, choć oficjalnie liderzy Zielonych nie chcieli się wypowiadać. W najbliższą niedzielę ma się zebrać Rada Krajowa Zielonych.

W czwartek wieczorem przed głosowaniami zebrał się też w Sejmie klub Koalicji Obywatelskiej. Podczas obrad posłowie mieli się tylko dowiedzieć, że w piątek rano zbierze się zarząd PO, podczas którego zapadną decyzję w sprawie wyborów prezydenckich. Nie jest wykluczone, że po decyzji zarządu odbędzie się kolejne posiedzenie klubu KO.

Komisarz w Warszawie



Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku, gdyby Rafał Trzaskowski został wybrany na prezydenta RP, jego mandat wygasłby przed upływem kadencji. Dopóki nie zostałby wybrany nowy włodarz miasta, funkcję prezydenta pełniłaby osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.



Z tego powodu kandydaturę Trzaskowskiego odradza była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W czwartek wieczorem zamieściła serię wpisów, w których stwierdziła, że "nie wolno oddać Warszawy Komisarzowi z PiS".

Nie możemy stracić Warszawawy ani Senatu dlatego naszym kandydatem powinien być Radoslaw Sikorski bo jest do tego prxzygotowany



Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką PO na prezydenta 14 grudnia po tym, jak w prawyborach pokonała prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

- Wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Andrzejem Dudą. Będę prezydentem wszystkich Polaków – mówiła Kidawa-Błońska.

W programie "Gość Wydarzeń" na koniec kwietnia były szef PO powiedział, że to nie on "jest ojcem kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej". - To decyzja konwencji kilkuset członków Platformy Obywatelskiej - podkreślił.

Schetyna zaznaczył jednak, że "będzie trwał przy tej kandydaturze".

