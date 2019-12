Platforma Obywatelska wybrała kandydata na prezydenta

Na Kidawę-Błońską głosowało 340 uczestników konwencji, na Jacka Jaśkowiaka - 125 delegatów - poinformował szef Komisji Wyborczej Rafał Grupiński.

- Wygramy te wybory, nie będą się już Polacy musieli wstydzić prezydenta, będę prezydentem wszystkich Polaków. Od dzisiaj pracujemy na zwycięstwo, zapraszam do tego wszystkie Polki i Polaków, możemy wygrać i wygramy w maju, zapraszam was do zwycięstwa - powiedziała Kidawa-Błońska po ogłoszeniu decyzji o kandydacie PO na prezydenta.

Sobotnia Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej była ostatnim etapem ogłoszonych ponad miesiąc temu prawyborów.

ZOBACZ przemówienie Kidawy-Błońskiej po ogłoszeniu wyników głosowania:

Konwencja rozpoczęła się o godz. 10.30 w hali Global Expo na stołecznej Pradze Północ. Głosowanie było tajne i odbyło się przy pomocy kart do głosowania. Zaproszenia na konwencję zostały wystosowane m.in. do władz i posłów Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych, z którymi PO współtworzy Koalicję Obywatelską i wspólny klub parlamentarny. Ci jednak informowali, że nie skorzystali z zaproszenia, bo to wewnętrze wybory PO.

Platforma przed wyborem nowego przywództwa

W przerwie obrad sobotniej konwencji Rada Krajowa Platformy przyjęła uchwałę o rozpisaniu wyborów przewodniczącego partii. Pierwsza tura odbędzie się 25 stycznia, a ew. druga - 8 lutego. Ewentualny następca Grzegorza Schetyny zostanie wybrany (podobnie jak obecny lider w 2016 r. i Donald Tusk w 2013 r.) w drodze wyborów bezpośrednich, w których prawo udziału będą mieli wszyscy członkowie ugrupowania.

Chęć ubiegania się o przywództwo w PO zgłosili już: szef klubu Koalicji Obywatelskiej (obecnie wiceprzewodniczący partii) Borys Budka, senator Bogdan Zdrojewski oraz posłanka Joanna Mucha. Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję zdecyduje się walczyć Schetyna. Jego kadencja upływa z końcem stycznia 2020.

Dotychczas swój start w wyborach prezydenckich ogłosili oficjalnie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

