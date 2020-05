Kidawa-Bońska: jestem zdeterminowana, by kandydować

- Jestem zdeterminowana, bo najwyższy czas, żeby Polacy przejęli kontrolę nad naszym państwem; bo to, co robi się teraz z naszymi instytucjami, z naszymi prawami, to jest jeden wielki skandal. Jestem zdeterminowana, żeby znowu konstytucja i prawo w naszym kraju miały znaczenie - mówiła w rozmowie z wp.pl.

"Rząd zafundował Polakom bałagan"

Według Kidawy-Błońskiej "chyba trzeba jeszcze trochę czasu, żebyśmy poznali kalendarz dochodzenia do wyborów prezydenckich".

- To rzecz nieodpowiedzialna, że rząd zafundował Polakom taki bałagan - powiedziała, odnosząc się do planowanego wcześniej na 10 maja głosowania, które się nie odbyło.

ZOBACZ: Uchwała PKW: nowy termin wyborów w ciągu 14 dni. "23 maja niemożliwy"

Nawiązując do zawieszenia swojej kampanii wyborczej powiedziała, że musiała podjąć tę decyzje i uważa, iż zrobiła dobrze. - Trzeba pokazywać co jest ważne, nie patrząc na własne interesy - dodała.

W niedzielę Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyborach prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. nie było możliwości głosowania na kandydatów. PKW wskazała, że fakt ten "równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów".