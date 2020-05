Senat zmienił Tarczę 3.0. Skreślono wiele przepisów

Do głosowań skierowano 106 poprawek, ale część została wycofana, dlatego ostatecznie Senat zgłosił 87 poprawek. Poparcie uzyskało kilkadziesiąt wniosków legislacyjnych, ale także liczne poprawki merytoryczne. Wiele z nich ma na celu wykreślenie z ustawy przepisów, które - według Senatu - są w niej zbędne, bowiem nie są bezpośrednio związane z walką koronawirusem.

Chodzi m.in. o regulacje dotyczące sądów powszechnych i elektronizacji niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw, przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, prawa pocztowego, ustawy o dowodach osobistych, czy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Senat za wyższym zasiłkiem dla bezrobotnych

Senat opowiedział się też za skreśleniem z Tarczy 3.0 przepisów przewidujących nowy sposób wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa Urzędu. Nowelizacja w wersji uchwalonej przez Sejm zakłada bowiem, że wybór prezesa UKE odbywać się będzie w konkursie; jego kandydatura nie będzie też zatwierdzana przez Senat.

Ustawa przewiduje, że kadencja obecnego prezesa UKE, która obejmuje lata 2016-2021, skończy się 14 dni od wejścia w życie nowelizacji Tarczy 3.0.

Senat nie zmienił jednak przepisów noweli, które dadzą podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadniał taką potrzebę wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Senat zdecydował natomiast o zgłoszeniu poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.

Pomoc dla branży turystycznej

Inna przegłosowana przez Senat poprawka zakłada objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej.

Przegłosowano także poprawkę, która mówi, że wpłaty na rzecz państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Senat przyjął także poprawkę, która wprowadza zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz w CIT związane z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej itp. przeznaczonych m.in. dla podmiotów leczniczych. Przewiduje ona także odpowiednie zwolnienie z VAT, w określonych sytuacjach.

Poparcie uzyskała też poprawka dotycząca dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz poprawka dotycząca zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone.

O losie poprawek zdecyduje Sejm

Senat zaproponował też zmianę w przepisie, który przewiduje ulgę w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł. Zgodnie z poprawką Senatu "luty 2020 r.", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony "pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek".

Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

Tarcza 3.0 zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

Nowela przewiduje także wsparcie dla sektora drzewnego. W czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały: ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych; rekompensaty za koszty odzyskiwania należności; kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna.

Tarcza ma pomóc ofiarom lichwy i przewoźnikom

Ustawa zawiera też przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców, pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami, czy opłatami.

Tarcza 3.0 zakłada ponadto wsparcie dla transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra.

Nowela zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów.