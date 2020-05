W tych miejscach nie ma koronawirusa. "To łut szczęścia"

- Można powiedzieć, że to trochę taki łut szczęścia. Nie było u nas osób, które w sposób niekontrolowany mogły przywieźć wirusa. Radość jest, ale z cieniem obawy. Dziś go nie ma, a jutro? - mówi w rozmowie z polsatnews.pl wicestarosta człuchowski (woj. pomorskie) Zdzisław Rachubiński. Tam koronawirus jeszcze nie dotarł, podobnie jak do kilkunastu innych miejsc w Polsce.