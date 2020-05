Rezygnacja wicemarszałka Senatu. Karczewski o powodach [OGLĄDAJ]

W środę Stanisław Karczewski poinformował, że rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu i wraca do pracy w szpitalu. O powodach swojej rezygnacji oraz kandydaturze następcy senator PiS powie na konferencji prasowej. Transmisja w polsatnews.pl od 10:30.

- Dziś rezygnuję z funkcji wicemarszałka Senatu. Będę pracował w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą i w innych - powiedział w RMF FM wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

ZOBACZ: Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. "Wracam do zawodu"

Jak tłumaczył, wpłynęło na to "wiele czynników". - W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód. Nie wycofuję się z polityki. Kocham mój zawód, poczułem wiatr w żaglach - mówił Karczewski.

Prezydium Senatu tworzą obecnie: marszałek Tomasz Grodzki (KO) i wicemarszałkowie - obok Karczewskiego, Bogdan Borusewicz (KO), Michał Kamiński (KP PSL-Kukiz'15), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Zgodnie z regulaminem izby Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

prz/ polsatnews.pl