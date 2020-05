Jak Senat będzie pracował nad ustawą ws. wyborów? Deklaracja szefa PO

Tuż przed głosowaniem sejmowym, głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej.

"Nie wykorzystaliście szansy"

- Po raz kolejny pokazaliście, że nie potraficie się uczyć na błędach. To, co zaprezentowaliście, to znowu cykl 24-godzinny uchwalania dziurawych przepisów, uchwalenia ich wbrew deklaracjom, że zrobimy coś wspólnie. Odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choćby cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście - mówił.

ZOBACZ: Koronawirus w Sejmie. Wicemarszałek na kwarantannie

Jak podkreślił, rządzący zaproponowali "kolejną możliwość nieodbycia się tych wyborów".

- Niestety nie wykorzystaliście szansy, żebyśmy wspólnie pracowali w Sejmie. Nie było komisji, nie było żadnej dyskusji (...). A jutro będziecie mieli pretensję. O co? (O to), że Senat nie zastosuje tego trybu. Bo będzie Senat prostował wasze podejście do parlamentaryzmu. Będzie rzetelnie pracował. Będzie słuchał ekspertów. Wysłucha Sądu Najwyższego - powiedział Budka.

System "mieszany"

Uchwalona ustawa zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Nowe prawo zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r., jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia dotyczącej tzw. tarczy 2.0 - wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

ZOBACZ: Szumowski zgłosił poprawki do projektu PiS. "Najważniejsze jest bezpieczeństwo wyborów"

Zgodnie z uchwaloną we wtorek ustawą, kandydaci już zarejestrowani przez PKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez Marszałka Sejmu RP w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów.

Zgodnie z ustawą to Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając "konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji".

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.