Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. "Wracam do zawodu"

Jak tłumaczył, wpłynęło na to "wiele czynników". - W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód. Nie wycofuję się z polityki. Kocham mój zawód, poczułem wiatr w żaglach - mówił Karczewski.

- Dla mnie to powrót do normalności. Jeszcze nie wiem w jakiej formie będę pracował, ale wracam do zawodu i to dla mnie najważniejsze - dodał.

Pytany, kto go zastąpi, odpowiedział, że poinformuje o tym na konferencji prasowej. - Nie będzie to Marek Martynowski. Pozostanie szefem klubu senatorów PiS - powiedział Karczewski.

"Stwierdziłem, że trzeba pomóc"

Karczewski w połowie marca rozpoczął pracę w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą.

- Dowiedziałem się, że w moim szpitalu z którym byłem związany całe życie doszło do kumulacji zakażeń, które właściwie zdziesiątkowały personel medyczny. Lekarze z wynikami dodatnimi, a zdecydowana większość pozostałego personelu "w kontakcie" i natychmiast zostali poddani kwarantannie. Nie miał kto pracować, a pacjenci zostali. Nie zastanawiając się wiele stwierdziłem, że trzeba pomóc - tłumaczył w "Wydarzeniach i Opiniach".

Podczas dyżuru w szpitalu miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i z innymi, którzy mieli z nią kontakt. Karczewski poszedł na kwarantannę po dwóch dobach dyżuru.

Karczewski jest lekarzem specjalistą chirurgii ogólnej. W przeszłości był zatrudniony w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą; był tam wówczas m.in. dyrektorem szpitala, następnie objął stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego.

Karczewski pełnił funkcję wicemarszałka Senatu także w latach 2011-2015. Od 2015 do 2019 r. był marszałkiem Izby Wyższej. W listopadzie 2019 r. ponownie objął funkcję wicemarszałka.

