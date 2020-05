Ten senator następcą Karczewskiego?

Stanisław Karczewski (PiS) poinformował, że w środę zrezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Na godz. 10:30 zapowiedział konferencję prasową, na której wystąpi razem z senatorem Markiem Pękiem. Możliwe, że to właśnie on będzie jego następcą. Pęk zajmował już to stanowisko w poprzedniej kadencji Senatu.