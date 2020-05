Sukces Wietnamu. Nikła liczba zakażeń, nikt nie zmarł na COVID-19

Strategia polegała na bardzo szybko wprowadzonej prewencji, zanim pandemia zdążyła się rozprzestrzenić. Działania polegały m.in. na szybkim zamknięciu granic, wprowadzeniu kwarantanny i masowych testów. Choć można by się spodziewać, że w Wietnamie sytuacja będzie bardzo ciężka - to stosunkowo ubogi i gęsto zaludniony kraj graniczący z Chinami, gdzie zaczęła się pandemia.

Skoordynowane działania i współpraca ze społeczeństwem

Jednym z nielicznych ognisk epidemii było Ha Loi pod Hanoi. 4 kwietnia u jednego z mieszkańców zdiagnozowano koronawirusa. Następnego dnia cała jedenastotysięczna miejscowość została otoczona ścisłą kwarantanną. Zniesiono ją dopiero po miesiącu.

- Mieszkańcy bardzo skrupulatnie stosowali się do przepisów. Zaledwie trzynaście zachorowań jest na to najlepszym dowodem - podkreślił Khong Minh Tuan, dyrektor centrum zajmującego się nadzorem epidemiologicznym.

O sytuacji w Wietnamie opowiadał na antenie Polsat News mieszkający w Hanoi Grzegorz Dajer, producent sprzętu medycznego.

- My wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co się tutaj dzieje - podkreślił Dajer. - Byłem właściwie przygotowany na najgorsze, a gospodarka już funkcjonuje, szkoły są otwarte.

Według rozmówcy Polsat News rządzący umiejętnie skorzystali z doświadczeń nabytych przy epidemii SARS, która miała miejsce na początku ubiegłej dekady. - Dodatkowo trzeba pamiętać o napiętych stosunkach między Wietnamem a Chinami. Ta wzajemna nieufność motywowała rząd do szybkiego działania - stwierdził.

Zdyscyplinowane społeczeństwo, ale testów - za mało

Zdaniem Dajera również społeczeństwo zachowało się przykładnie - noszenie maseczek jest w kraju bardzo popularne.

- Brak przypadków śmiertelnych to niesamowite osiągnięcie i wydaje mi się, że to też wynika z tego, że jest to młode społeczeństwo i żadna z osób, które zachorowały, nie miała poważniejszych powikłań - kontynuował polski przedsiębiorca.

Dajer przyznał jednak, liczba wykonywanych testów nie była "tak duża, jak być powinna", więc nie jest on przekonany, aby możliwe było ustalenie rzeczywistej skali epidemii.

- Większe znaczenie miały doświadczenia twardego autorytarnego zarządzania krajem - mówimy przecież o kraju komunistycznym - czy tradycyjna społeczna dyscyplina? - pytał prowadzący Jan Mikruta.

- Społeczeństwo wietnamskie jest bardzo pragmatyczne i wiele osób kieruje się po prostu zdrowym rozsądkiem. Przy bardzo ograniczonej opiece społecznej i medycznej trzeba raczej liczyć na siebie, unikać szpitali - mówił Grzegorz Dajer. - Ale było też bardzo dużo apeli, dobra komunikacja między rządem a obywatelami. Zrozumienie problemu na pewno pomogło ograniczyć skutki epidemii. Ale także co ciekawe, nie zauważyłem nadmiernego karania mandatami.

Kraj wielkich ambicji

- Koronawirus to jedno, ale komunistyczny przecież Wietnam, czasem nazywany wręcz "małymi Chinami", bardzo sprawnie wykorzystał chińsko-amerykańską wojnę handlową, przyciągając fabryki takich gigantów, jak Samsung czy Nike. Coraz bardziej otwarty kraj zyskuje więc poważną "soft power". Ma ambicje i narzędzia, by to wszystko wykorzystać? - pytał Mikruta.

- Ambicje są ogromne. Każdy sukces na arenie międzynarodowej jest skrzętnie wykorzystywany przez rząd, głównie po to, aby podbudować dumę narodową. Chiny rozpychają się w każdym możliwym kierunku, tak więc Wietnam jest zmuszony szukać lokalnych oraz międzynarodowych sojuszy. Z tego powodu bardzo zmieniły się relacje ze Stanami Zjednoczonymi: od śmiertelnego wroga do jednego z największych sojuszników - powiedział Gajer.

Jak zauważył przedsiębiorca, aby Wietnam mógł liczyć się w regionie, musi być silny gospodarczo i zachęcać inwestorów. - Ma do tego rewelacyjne warunki: stabilną sytuację gospodarczą, polityczną, szybko rozwijającą się gospodarkę, duży rynek wewnętrzny, społeczeństwo młode i pracowite - mówił. - Dlatego wydaje mi się, że Wietnam już jest istotnym graczem w Azji. Bardzo dobrze wykorzystuje napięcie między Trumpem a administracją chińską. Ale ich ambicje są większe. Oni chcieliby być drugą Koreą Południową z różnymi konglomeratami i różnymi markami, które byłyby rozpoznawane na całym świecie.

Powrót do szkół, wznowienie przemysłu

Młodzi Wietnamczycy tłumnie wrócili do szkół podstawowych i przedszkoli.

- Naukę dbania o własne zdrowie zaczynamy od najprostszych rzeczy: właściwego mycia rąk, używania maski i trzymania się blisko rodziców. Dzieci siadają na krzesełkach, ale oddalonych od siebie jak najdalej, przynajmniej póki zagrożenie nie minie całkowicie - powiedziała dyrektor publicznego przedszkola Dinh Lan Anh.

Przed tygodniem otwarto szkoły średnie i wyższe.

- To kolejny etap łagodzenia restrykcji po trzech miesiącach spędzonych w domu - mówi 29-letnia studentka. - Ale pandemia może przybierać nieoczekiwany obrót. Jak się patrzy na Amerykę czy Wielką Brytanię, trudno się nie bać kolejnej fali.

Działalność wznowił wietnamski przemysł, ale nie cały - rozrywkowy jeszcze nie. Na początku czerwca mają zostać częściowo odwieszone międzynarodowe loty pasażerskie.

