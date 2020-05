Największa dobowa liczba zakażeń od początku epidemii

360 nowo zdiagnozowanych przypadków koronawirusa stwierdzono we wtorek po południu - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Rano MZ informowało o 235 zakażeniach, co oznacza, że łącznie w ciągu minionej doby stwierdzono 595 nowych zakażeń. To najwyższy bilans dobowy od początku epidemii.