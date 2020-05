"Chiny powinny nam wypłacić rekompensatę z powodu koronawirusa"

- Komunistyczna Partia Chin wypuściła w świat wirusa, który w ciągu dwóch miesięcy nas sparaliżował - ocenił doradca Trumpa.

Prezydent Donald Trump wielokrotnie zarzucał władzom Chin, że nie powstrzymały rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pekin odrzuca te oskarżenia. Pandemia doprowadziła do wzrostu napięcia między USA a Chinami i nasiliła obawy przed kolejną wojną handlową między największymi gospodarkami świata.

Ponad 80 tys. ofiar

W poniedziałek łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych przekroczył 80 tys. Z tej liczby blisko 20 tys. przypada na miasto Nowy Jork. Łączną liczbę 50 tys. zgonów na Covid-19 USA przekroczono 24 kwietnia.

830 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To drugi dzień z rzędu z mniej niż tysiącem zgonów na Covid-19.

Poprzedniej doby odnotowano 776 zgonów. Był to najniższy 24-godzinny przyrost od marca. Wcześniej od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.

ZOBACZ: "Chaotyczna katastrofa". Były prezydent USA o działaniach Trumpa ws. epidemii

Na ponad 9 mln 382 tys. przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 347 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby - jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ta zwiększyła się o ok. 28 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Najnowsze szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia umrze ponad 137 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2.