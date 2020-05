Zniszczyli pozostałości grodu z VII w. Przebudowują je na miejsce kultu maryjnego

Grodziska Stulsko, to zabytek archeologiczny o narodowym znaczeniu dla Ukrainy. Znajduje się ono na wschód od wsi Stulsko, Dąbrowa i Iłów rejonu mikołajewskiego w obwodzie lwowskim. Olbrzymie grodzisk było dawną stolicy państwa Białych Chorwatów.

Teraz uszkodzono jego ponad tysiącletnie wały, wylano już fundamenty, na tle zabytkowych pieczar postawiono figurę Matki Boskiej i ułożono prowadzące do niej schody.

Lwowianin: czy to normalne?

Władze wsi nie widzą w tym nic złego, a mieszkańcy chwalą budowniczych, bo postawili przecież figurę Bogurodzicy. Innego zdania są archeolodzy i prokuratura, która wszczęła sprawę karną- za zniszczenie zabytku grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Dyrekcja rezerwatu przyrody Grodziska Stulsko poinformowała, że przygotowuje wniosek do sądu o demontaż nielegalnej budowli.

- Korzystając z epidemii, grupa ludzi we wsi zainicjowała budowę pomnika Matki Bożej. Dziś okazało się, że będzie to kaplica. Wiedzieli, że budują w pobliżu zabytku - jest to jeden z obiektów rezerwatu. Kiedyś były tam komórki mnichów, są pieczary, w których spoczywały relikwie świętych. Nikt nie informował mnie o żadnych pracach związanych z budową kaplicy - powiedział Orest Korchynsky, dyrektor rezerwatu.

- Czy to normalne, że paręnaście metrów od najcenniejszego zabytku ustawia się postument z kostki brukowej i kapliczkę? – napisał lwowianin Wołodymyr Benio, publikując zdjęcie placu budowy i pomnika Bogurodzicy przed bezcennym zabytkiem.

Sołtys: to nasi chłopcy zrobili

Sołtys wsi Dąbrowa Andrij Wasilkowśkyj powiedział portalowi Zaxid.net, że nowe miejsce kultu zbudowali ze swoich środków mieszkańcy okolicy. - To inicjatywa mieszkańców, młodych chłopców, którzy postanowili zrobić coś dla wsi. Tam nie ma żadnych sponsorów, budżetów, to nasi chłopcy zrobili za cenę swojej pracy i pieniędzy - powiedział Wasilkowśkyj.

W średniowiecznych pieczarach mieszkańcy okolicy trzymają ziemniaki i najwyraźniej nie rozumieją wartości historycznej tego miejsca. Gdy incydent nabrał rozgłosu, mieszkańcy zebrali się przy kapliczce, by bronić swojego prawa do jej postawienia.

Deputowany do rady wiejskiej: to figura Matki Boskiej

- To figura Matki Boskiej. Znaleźli dobre miejsce i ją postawili, teraz wykańczają. Takich ludzi trzeba chwalić za to, że zrobili coś dla wsi. Zabytek nie został w żaden sposób naruszony. A po drugie, to rezerwat nie ma granic. Jak by miał, to by było o czym rozmawiać - powiedział dziennikarzom deputowany do rady wiejskiej Ołeh Owsianuk.

Wiceprzewodniczący administracji obwodu lwowskiego Jurij Chołod oświadczył, że powołano już specjalną komisję, która przygotowuje raport o nielegalnych pracach budowlanych na terenie grodziska. Zostanie on przekazany Ministerstwu Kultury.

Grodzisko Stulsko powstało w VII wieku i do 993 roku było stolicą Białej Chorwacji. Potem weszło w skład Rusi.

Rezerwat archeologiczny "Stilśke horodyszcze" założono w 2015 roku decyzją rady obwodu lwowskiego. Ochroną objęto: pozostałości grodu, świątyni, pieczar, kurhanów i budowli hydrotechnicznych na rzece Kłodnica.

