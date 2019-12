Ktoś okradł powstające hospicjum. "Wybaczymy, ale potrzebujemy rąk do pracy"

- Wciąż szacujemy straty. Budynek został zdewastowany, będziemy musieli położyć kable na nowo. Oprócz nich zginęły także niezbędne do pracy halogeny - powiedziała Polsat News Elwira Liegman, koordynator projektu "eMOCja".

Budynek Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie "eMOCja" powstaje by mogły się tam przenieść dwa inne hospicja - Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom zajmująca się chorymi dziećmi, które ostatnie chwile swojego życia spędzają w domu oraz hospicjum perinatalne "Tulipani" - opiekujące się parami w ciąży, których dzieci mogą nie przeżyć.

- Będziemy przyjmowali osoby, które są w procesie żałoby oraz te, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie swojej lub bliskich - wyjaśniła Liegman.

"Wybaczymy"

- Mam nadzieję, że sprawcy nie wiedzieli do jakiego miejsca się włamują. Wierzę, że ludzie są dobrzy. Wszyscy robimy to co możemy, jednoczymy się w szczytnym celu, a tu taka przykra niespodzianka - mówiła koordynatorka projektu "eMOCja".

- Wierzę w ludzkie serca i jestem przekonana, że każdy może zmienić siebie i swoją decyzję. Jeżeli ktoś się zreflektuje, jest tutaj co robić. Wybaczymy, nasze ramiona są otwarte, potrzebujemy rąk do pracy - dodała.

