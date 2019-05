Zniszczyła młotkiem zabytkową figurę w warszawskim parku. "Akt niewiarygodnego barbarzyństwa"

70-letnia rzeźba została zniszczona w kilka sekund. - To jest skandal - powiedział Patryk Lubioński, mieszkaniec Dolinki Szwajcarskiej, gdzie stoi rzeźba.

Tzw. Dolinka Szwajcarska to ścisłe centrum Warszawy. Wokół są ambasady, Sąd Apelacyjny, najdroższe kancelarie adwokackie i najdroższe sklepy. Park publiczny powstał w tym miejscu w XIX w., z kawiarniami, altanami w stylu architektury szwajcarskiej, stąd dzisiejsza nazwa.

"Niech się za to weźmie policja"

- To zabytek. Jeżeli oni są niedokształceni, rodzice nie mają pojęcia bądź są przyjezdni, nie wiedzą, co to jest dla warszawiaka, to niech się za to weźmie policja, prokuratura i niech coś z tym zrobią - stwierdziła pani Ewa, mieszkanka Dolinki Szwajcarskiej.

Największym osiągnięciem nastolatki był dotychczas udział w reklamie jednego z banków, który - po filmie, na którym dziewczyna niszczy rzeźbę - natychmiast wycofał reklamę z jej udziałem.



- Jest to akt niewiarygodnego barbarzyństwa, który mogę porównać do tych dramatycznych obrazów, które widzieliśmy, kiedy w Afganistanie niszczono ogromne posągi Buddy - uznał prof. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

- Głupota jakaś i chęć zwrócenia na siebie uwagi. Co powodowało ta panią, nie wiem - mówiła krytyk sztuki Monika Małkowska.

"Nigdy już nie wróci do znakomitej klasy artystycznej"

- Zostało uszkodzone bezpowrotnie dzieło sztuki, które do tej pory cieszyło tysiące ludzi, a od dzisiaj jest dziełem okaleczonym. Jeśli nawet je zrekonstruujemy ono nigdy już nie wróci do swojej pierwotnej, znakomitej klasy artystycznej - podkreśla prof. Miziołek.

Rzeźba pochodzi 1951 r. - Jest oczywiście dziełem sztuki. Po dokonanych zniszczeniach wymaga konserwacji - przyznał prof. Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków.

Śledztwo w sprawie zniszczenia rzeźby prowadzi policja. Według art. 108 ustawy o ochronie zabytków przestępstwo zagrożone jest karą od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności.

grz/ polsatnews.pl, "Wydarzenia"