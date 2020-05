Ruszają galerie handlowe, biblioteki i hotele. Co się zmieniło?

Od poniedziałku 4 maja otwierają się sklepy w galeriach handlowych, instytucje kultury, np. biblioteki i muzea, a także hotele i inne miejsca noclegowe. Klienci wrócą również do rehabilitantów, a sportowcy ponownie będą mogli trenować. Wszędzie tam obowiązywać będzie nowy reżim sanitarny. Klientów, jak i pracowników, będzie obowiązywał szereg nowych zasad

W galeriach handlowych od poniedziałku czynne są wszystkie sklepy i lokale, poza siłowniami, salami i placami zabaw, strefami gier, kinami oraz wyspami handlowymi (stoiskami w holu). Nie wolno korzystać także z szatni oraz przechowalni ubrań i przedmiotów. Do odwołania nieczynne będą także fontanny.

Bariera oddzieli od reszty galerii strefy gastronomiczne. Kupimy w nich jedzenie, ale tylko na wynos lub w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

Klienci muszą zachować co najmniej 2-metrowy dystans podczas robienia zakupów. Ponadto na każe 15 m kw. sklepu może przypadać tylko jeden kupujący.

Każdy klient galerii w maseczce i rękawiczkach

Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek, które odpłatnie będą dostępne w co najmniej jednym sklepie lub automacie w galerii. Operatorzy budynków zapewnią odwiedzającym dostęp do pojemników z płynem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach, toaletach oraz kasach, a właściciele sklepów przekażą klientom jednorazowe rękawiczki foliowe.

Rządowe wytyczne regulują również zasady parkowania. Kierowcy muszą wybrać co drugie miejsce, a gdy nie ma takiej możliwości, zachować dystans przy wysiadaniu i wsiadaniu z pojazdów.

Nie będzie akcji promocyjnych w sklepach budowlanych i meblarskich

Również w poniedziałek otwierają się sklepy budowlane i meblarskie. Podobnie jak w galeriach handlowych, ich klienci muszą nosić maseczki oraz rękawiczki.

Po każdym kupującym ma być zdezynfekowany PIN-pad, a kilka razy w ciągu dnia także powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty czy oparcia krzeseł.

Pracownicy sklepów będą kontrolować liczbę klientów i sprawdzać, czy przed wejściem do budynku zdezynfekowali ręce i mają zakryte usta i nos. Ich pracodawcy muszą zrezygnować z kolportażu ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

W hotelach ograniczona liczba gości

Od poniedziałku hotele i obiekty oferujące miejsca noclegowe znowu są czynne. Muszą spełniać jednak warunki bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego np. goście nie mogą korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.

Specjalne zalecenia wprowadzono również w czynnych od 4 maja hotelach i innych miejscach noclegowych. W ich recepcjach powinna być umieszczona informacja o maksymalnej liczbie gości, którzy mogą przebywać w danej części budynku. Liczy się ją jako liczbę pokoi razy dwie osoby (czyli np. trzynaście pokoi w segmencie hotelu to dwadzieścia sześć osób, które mogą tam być).

Do obiektów noclegowych nie mogą wchodzić osoby niezakwaterowane w nich. Z kolei goście nie skorzystają ze wspólnych sal telewizyjnych, pokojów zabaw dla dzieci, basenów, saun czy dyskotek.

W budynkach mogą działać kuchnie, ale posiłki można jeść tylko w pokojach. Z użytku wyłączone będą strefy restauracyjne. Rząd zalecił właścicielom miejsc noclegowych, by po każdym kliencie dezynfekowano m.in. oparcia krzeseł, piloty i łazienki. Goście mogą korzystać ze sprzętu hotelowego, np. rowerów czy kajaków, ale po każdym z nich powinien być dezynfekowany.

Ponadto obsługa hoteli nie będzie sprzątać pokojów bez wyraźnego życzenia klientów.

Muzea i biblioteki mogą, ale nie muszą zostać otwarte

Muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie od poniedziałku mogą wznowić działalność. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. W poniedziałek otwarty zostanie m.in. Zamek Królewski w Warszawie.

W poniedziałek polski sport robi krok w stronę powrotu do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Zgodnie z ustaleniami rządu, zniesiona zostaje część ograniczeń uniemożliwiających zdecydowanej większości profesjonalistów normalne treningi.

Rusza „odmrażanie” sportu

Na przykład piłkarze i wszystkie inne osoby związane z ekstraklasą muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Od poniedziałku, kiedy to zakończy się pierwsza faza testów piłkarzy i członków sztabów na koronawirusa, rozpoczną na klubowych obiektach treningi z udziałem maksymalnie 14 osób - 13 zawodnikami i trenerem. Z kolei od 10 do 24 maja razem ćwiczyć będzie "nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi". To wszystko dotyczy ligi zawodowej. Oczywiście niemożliwe jest wejście kibiców na trybuny.

Start ekstraklasy przewidziany jest na 29 maja, po serii kolejnych testów medycznych w dniach 27 i 28 maja.

Rozpoczynające się w poniedziałek "odmrażanie" dotyczy także amatorów. Zostanie m.in. przywrócony dostęp do boisk sportowych na świeżym powietrzu, ale tylko dla maksymalnie sześciu osób plus ewentualnie osoby prowadzącej zajęcia. Otwarte zostaną też strzelnice, stadniny koni czy tory gokartowe.

Gabinety fizjoterapii od poniedziałku zostały otwarte, ale przy ograniczeniu zabiegów i terapii indywidualnej. Przestrzegać należy określonych rygorów sanitarnych, dezynfekować pomieszczenia i sprzęt po każdym pacjencie, stosować środki ochrony osobistej, wizyty umawiać w odstępach czasu.

Nadal niedostępnych będzie większość zabiegów fizykoterapeutycznych - ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia. Te zabiegi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem i jednocześnie sterylizacja urządzeń jest bardzo skomplikowana i trudna do wykonania po każdym pacjencie lub wykonuje się ją dla kilku pacjentów równocześnie.

