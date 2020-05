62 proc. Włochów potrzebuje pomocy psychologa w czasie pandemii

62 procent Włochów twierdzi, że potrzebuje wsparcia psychologicznego, by stawić czoło powrotowi do normalności po dwóch miesiącach kwarantanny - wynika z sondażu zaprezentowanego w niedzielę. Najwięcej wśród tych, którzy chcą wsparcia, jest osób samotnych. - Problemy narastają, co ma negatywne konsekwencje dla zdrowia i tkanki społecznej - ostrzegają psychologowie.