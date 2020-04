LOT na postojowym. "Mamy zarabiać 2,6 tys. zł brutto"

W piątek Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) poinformował, że LOT zdecydował o sporej obniżce pensji m.in. stewardess i pilotów. Wpłynęła na to sytuacja w lotnictwie związana z epidemią koronawirusa, m.in. całkowite wstrzymanie cywilnych lotów krajowych i międzynarodowych.

- Propozycję obniżenia wynagrodzenia na 3 lata otrzymaliśmy w czwartek. Mielibyśmy otrzymywać 2,6 tys. złotych brutto; od tego trzeba odliczyć jeszcze podatek i ZUS. Udało nam się wywalczyć jedynie to, że obniżka będzie obowiązywać o pół roku krócej - mówi polsatnews.pl Agnieszka Szelągowska, wiceprzewodnicząca ZZPPiL.

Dodaje, że Związek zaproponował, aby redukcja wynagrodzeń obowiązywała tylko przez trzy miesiące. Tymczasem pracodawca miał im przedstawić, "ile zaoszczędzi na naszych wynagrodzeniach", a jednocześnie pozostawić pensje zarządu na niezmienionym poziomie.

‼️Wczoraj bohaterowie akcji #lotdodomu, podziękowania od premiera @MorawieckiM prezydenta @AndrzejDuda. Dużo członków załóg zarażonych COVID. Dzisiaj obniżka wynagrodzenia o 70% na 3 lata, do 2600.

Ludzie się na to nie zgadzają, czują się traktowani jak śmiecie. LOT to MY ‼️ — Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotni... (@ZwiazekZZPPiL) April 24, 2020

Szelągowska: w Locie mieliby pozostać samozatrudnieni, a pozostali zwolnić się

- Gdy dwa lata temu zbliżał się strajk personelu pokładowego, prezes LOT-u mówił, ze stewardessy zarabiają do 11 tys. zł i "o co im chodzi". My mówiliśmy, że mamy złą strukturę zarobków, bo mamy dużo "składników zmiennych", np. wynagrodzenia za wylatane godziny. Pensja podstawowa waha się między 4 tys. zł a 5,5 tys. złotych i tylko ją zarząd widzi - stwierdziła Szelągowska.

Jej zdaniem, chodzi o to, "aby PR-owo ładnie wyglądać", a w spółce pozostali wyłącznie samozatrudnieni. Pozostali mieliby się zwolnić. Według szacunków Związku, obniżka może dotknąć nawet 800 osób.

Wiceprzewodnicząca Związku mówi, że co najmniej kilkanaście osób z personelu pokładowego LOT zakaziło się koronawirusem podczas akcji "LOT do domu".

- Była zmowa milczenia na ten temat, wymuszana przez firmę - powiedziała Szelągowska.

Rzecznik LOT-u: większość linii zwalniała ludzi, a my podtrzymujemy zatrudnienie

Michał Czernicki, rzecznik PLL LOT, w rozmowie z polsatnews.pl zaprzecza, aby spółka chciała obniżyć do poziomu 2,6 tys. zł brutto "pensję samą w sobie".

- Zredukowany zostanie wyłącznie minimalne gwarantowane świadczenie, jakie LOT wypłaca podczas przestoju pracy samolotów - zapewnił.

Czernicki dodał, że polski przewoźnik stanął przed trudnym wyborem, "jak niemal każda linia lotnicza". - Większość zwolniła wszystkich lub większość personelu pokładowego. My podtrzymujemy zatrudnienie na niższym świadczeniu - tłumaczy polsatnews.pl.

LOT wstrzymał inwestycje i program premiowy

Według rzecznika LOT redukcja zarobków wynika "z charakterystyki kontraktów, na których pracuje personel".

- W Locie gwarantujemy minimalną pensję opartą na określonej liczbie godzin, obojętnie, czy ktoś tyle faktycznie wylata. Nie proponujemy zmiany stawki godzinowej, ale obniżenie tego pensum - mówi.

Dodaje też, że gdy samoloty znów wzbiją się w powietrze, wzrośnie możliwość pracy - Gdy będą wylatywać więcej godzin niż przewiduje gwarantowane świadczenie, będą otrzymywać wyższą pensję - zapewnia.

- Wstrzymaliśmy również różne działania inwestycyjne, wymianę floty, m.in. samochodów, z których korzysta zarząd, przebudowę budynków, jak i program premiowy - wylicza rzecznik LOT-u.

Gdy pytamy o informacje dotyczące zakażeń koronawirusem po akcji "LOT do domu", Czernicki odsyłas nas do resortu zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czekamy na odpowiedź od tych instytucji.

