Czy rząd otworzy szkoły? Co z maturami i egzaminami? Konferencja premiera

W piątek koło południa rząd ogłosi ważne informacje dotyczące szkół. Mamy poznać termin egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. Dowiemy się też, co dalej ze szkołami, które zgodnie z ostatnim rozporządzeniem mają pozostać zamknięte do 26 kwietnia. Co czeka uczniów w poniedziałek? Transmisja konferencji prasowej w Polsat News i na polsatnews.pl.