Ślub na 50 gości podczas pandemii. Państwo młodzi trafili do aresztu

Policja z gminy uMhlathuze w zeszłym tygodniu otrzymała anonimowe zgłoszenie. Wynikało z niego, że para z regionu ma w planach organizację ślubu i przyjęcia dla co najmniej 50 gości. Na taką formę ceremonii, pomimo zakazu zgromadzeń wynikającego z pandemii koronawirusa, zgodził się sam pastor.

Funkcjonariusze po upewnieniu się o prawdziwości zgłoszenia, przyjechali pod wskazany adres w Richards Bay. Na miejscu zastali dużą grupę osób oraz państwa młodych.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0