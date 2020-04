Lekarze zamieszkają w internatach i hotelach. Chcą w ten sposób chronić bliskich

O sposobie organizacji kwarantanny dla pracowników służby zdrowia prezydent stolicy mówił na wtorkowej konferencji prasowej. - Wiem, że był z tym problem, w związku z tym wytypowaliśmy trzy lokalizacje w Warszawie, gdzie normalnie są bursy dla uczniów i studentów, które w tej chwili nie są wykorzystywane i dlatego w tych miejscach zorganizowaliśmy tymczasowy pobyt pracowników szpitali - powiedział.

Koszty takiego pobytu wraz z wyżywieniem ma pokryć miasto. - Mamy 43 miejsca dla tych wszystkich lekarzy i lekarek, którzy są na kwarantannie - poinformował Trzaskowski.

Jak dodał, do miasta docierają także sygnały, że część personelu medycznego nieobjętego kwarantanną z obawy o życie i zdrowie swoich domowników nie wraca w nocy domu. - Też dla nich przygotowaliśmy takie miejsca w razie czego, gdyby chcieli albo odpocząć, albo skorzystać z takiego miejsca, żeby nie musieć wracać do domu - to też takie miejsca będą dla nich przygotowane - poinformował.

W ubiegłym tygodniu Izba lekarska w Warszawie poprosiła o kontakt mieszkańców stolicy, którzy dysponują wolnym mieszkaniami i na czas epidemii mogłyby udostępnić je potrzebującym. Do organizatorów akcji zgaszają się także zainteresowani lekarze, którzy z takiej pomocy chcieliby korzystać.

- Pomysł pojawił się w związku z sytuacją w jakiej znaleźli się ratownicy medyczni, którzy musieli odbyć kwarantannę w karetce pogotowia po tym, jak okazało się, że mogli zostać zakażeni koronawirusem. Po tym przypadku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że będą mieszkania, dla osób które znajdą się w podobnej sytuacji. Zwróciliśmy się do niego z prośbą, żeby te mieszkania były dostępne również dla lekarzy - mówił z początkiem kwietnia w rozmowie z polsatnews.pl doktor Michał Matuszewski, koordynator akcji w stolicy.

Trzaskowski podkreślił we wtorek, że w pierwszej kolejności z takich miejsc będzie mógł skorzystać personel objęty kwarantanną, a następnie ta możliwość rozszerzana będzie na "wszystkich lekarzy, pielęgniarki, ratowników".

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zapewnimy też transport większej liczby pracowników szpitala na kwarantannę - dodał prezydent miasta.

Miasto czeka na wsparcie rządu

Trzaskowski zaznaczył ponadto, że miasto doposaża miejskie szpitale, ale jednocześnie czeka na obiecane wsparcie rządu.

- Robimy wszystko, co możemy, żeby te szpitale, które podlegają miastu, zabezpieczyć, bo bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne" - powiedział. Jak dodał, ich pracownicy mają do dyspozycji ponad 140 tys. masek różnej klasy, przyłbice oraz rękawice ochronne. "Oprócz tego staramy się dokupić ten najbardziej fundamentalny sprzęt, zwłaszcza do stacji intensywnej opieki - wskazał.

Lekarze mogą także szukać pomocy ze strony branży hotelarskiej. Finansowanie noclegów dla kadry medycznej opiekującej się osobami zakażonymi koronawirusem to główny cel fundacji "Hotele dla Medyków" założonej przez Polski Holding Hotelowy.

