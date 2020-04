Największy samolot świata ma przylecieć do Polski. Na pokładzie sprzęt medyczny

Warszawskie Lotnisko Chopina przygotowuje się do przyjęcia An-225 Mrija - największego samolotu świata. Na pokładzie mają znaleźć się środki do walki z pandemią koronawirusa, zakupione przez spółki Skarbu Państwa.

Informację o przygotowaniach do lądowania Antonowa An-225 w Polsce, podał w zeszłym tygodniu rzecznik KGHM Polska Miedź Piotr Chęciński. Spółka wcześniej zorganizowała pięć transportów środków medycznych i ochronnych do Polski z Chin. Całość sprzętu warta była ok. 35 mln złotych.

Zgoda na przylot

- Mogę zasygnalizować, że pracujemy w tej chwili nad tym, żeby 14 kwietnia, tuż po Świętach Wielkanocnych do Polski przyleciał największy na świecie samolot Antonow An-225, który będzie wypełniony sprzętem, zakupionym przez KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos - mówił.

ZOBACZ: W Nowym Jorku wylądował rosyjski samolot ze sprzętem medycznym

Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w rozmowie z portalem rynek-lotniczy.pl przekazał, że trwają przygotowania do przyjęcia samolotu.

- Konieczne będzie dostosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo tej operacji. Lotnisko Chopina wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie zgody na przylot tego największego samolotu na świecie - mówił Rudzki.

Boeing w ładowni

An-225 Mrija to największy obecnie używany (większy był amerykański Hughes H-4 Spruce Goose) i najcięższy w historii samolot. W radzieckich zakładach Antonowa zbudowano tylko jeden jego egzemplarz. Prototyp wykonał swój pierwszy lot w 1988 r. Docelowo miał przenosić wahadłowiec kosmiczny Buran, ale po zaniechaniu programu w 1993 r. nigdy do tego nie doszło.

ZOBACZ: Chińczycy pomagają Polsce. Wylądował kolejny samolot ze sprzętem medycznym

Od 2001 r. samolot jest używany przez ukraińskie linie Antonov Airlines do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków - ładownia pomieści do 250 tys. kg. Zmieściłby się do niej cały kadłub Boeinga 737. Samolot ma 84 metry długości i ponad 88 metrów rozpiętości.

Jeżeli transport dojdzie do skutku, będzie to trzecia wizyta An-225 w Polsce. Po raz pierwszy można było podziwiać samolot w 2003 r. na lotnisku Ławica w Poznaniu, gdy dostarczał elementy produkcyjne o masie 128 ton do jednej z fabryk. Z kolei 2005 r. z lotniska w Pyrzowicach Mrija zabrała 3 helikoptery, a następnie przetransportowała je do Algierii.

bas/ polsatnews.pl, rynek-lotniczy.pl, PAP