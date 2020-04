Masz wolne mieszkanie? Możesz pomóc i udostępnić je lekarzom na czas epidemii

Lekarze w okresie epidemii koronawirusa są szczególnie narażeni na zakażenie. Część z nich, chcąc chronić swoich bliskich, nie decyduje się na powrót do domu. Izba lekarska prosi o kontakt osoby, które dysponują wolnym mieszkaniami i na czas epidemii mogłyby udostępnić je potrzebującym. Mogą się zgłaszać także zainteresowani lekarze.

- Pomysł pojawił się w związku z sytuacją w jakiej znaleźli się ratownicy medyczni, którzy musieli odbyć kwarantannę w karetce pogotowia po tym, jak okazało się, że mogli zostać zakażeni koronawirusem. W związku z tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaoferował im mieszkania. Zwróciliśmy się do niego z prośbą, jeśli podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku lekarzy - powiedział polsatnews.pl doktor Michał Matuszewski, koordynator akcji w stolicy.

- Jednocześnie zaczęliśmy organizować akcję, bo już wcześniej zgłaszały się do nas osoby, które są gotowe przekazać czasowo mieszkania, a także lekarze, którzy ich potrzebują - wyjaśnił.

Izba skontaktuje właścicieli mieszkań z lekarzami

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie prosi o kontakt osoby dysponujące wolnymi mieszkaniami na terenie Mazowsza, które chcą udostępnić je lekarzom. Jednocześnie przyjmuje zgłoszenia od lekarzy (członków OIL w Warszawie), którzy by uniknąć ryzyka dla swoich rodzin, zamierzają na czas epidemii odizolować się od bliskich.

Izba wyjaśnia, że zapotrzebowanie dotyczy także miejsc do odbywania kwarantanny. Zastrzega, że nie odpowiada za warunki lokalowe, ale pomagamy zsynchronizować potrzeby z możliwościami.

Pod numerem 22 542 83 48 przyjmowane są zgłoszenia poszukujących mieszkań lekarzy, jak też oferujących je osób. W tym momencie izba ma dziesięć zgłoszonych do udostępnienia mieszkań.

"Trudny czas epidemii"

- W imieniu lekarzy walczących z koronawirusem na pierwszej linii frontu, zwracam się z serdeczną prośbą do osób mogących udostępnić mieszkania, o to ważne w szczególnie trudnym czasie epidemii wsparcie. Wszystkim włączającym się w pomoc bardzo dziękuję. Jako izba staramy się reagować na problemy i potrzeby lekarzy, by w miarę możliwości, zapewnić i koordynować pomoc, organizować i wdrażać dodatkowe rozwiązania – powiedział prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski.

Apel o utworzenie dodatkowych miejsc tymczasowego odpoczynku dla lekarzy na czas kwarantanny bądź izolacji od rodziny został przesłany także do prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

