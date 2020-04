"Terroryści przesyłali koperty z wąglikiem. Dziś rząd postanowił przesyłać koperty z koronawirusem"

Posłanka PO odniosła się do przepisu, przez który marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów o tydzień, gdy w kraju wprowadzony jest stan epidemii.

- To tak jakby grał pan w piłkę nożną i nagle w połowie meczu sędzia mówi: "przepraszam wszystkich bardzo. Zagrajmy sobie w siatkówkę" - porównała.

- Wydaje się, że PiS obawiał się, że Senat, który ma takie prawo, będzie pracować 30 dni nad zmianami dot. przepisów o wyborach. Następnie przyśle do Sejmu ustawę zbyt późno, a PiS tego swojego szaleńczego, groźnego i zbrodniczego pomysłu nie zdąży wdrożyć - dodała posłanka.

Prowadzący program Tomasz Machała zwrócił uwagę, że posłowie uchwalili zapis mówiący o tym, że za niezwrócenie karty wyborczej do skrzynki może grozić do 3 lat więzienia. Leszczyna przyznała, że osoba rozsądna, która podejrzewa, że przez kopertę może zarazić się koronawirusem i "nie weźmie jej do rąk", "może trafić do więzienia".

- Kiedyś terroryści przesyłali koperty z wąglikiem. Dziś rząd postanowił przesyłać nam koperty z koronawirusem - mówiła.

bas/ Polsat News