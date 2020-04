Sejm wznawia obrady. Posłowie zajmą się nowym projektem [TRANSMISJA]

Za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt opowiedziało się 230 posłów, 227 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek złożył wniosek o przerwę w obradach i uzupełnienie porządku obrad o projekty, autorstwa posłów Lewicy, dotyczące ochrony miejsc pracy. Poinformował też o uruchomieniu strony internetowej z białą księgą "zaniedbań i nieprawidłowości w czasach zarazy".

Marszałek Sejm Elżbieta Witek zapewniła, że wszystkie projekty ustaw, autorstwa klubów opozycji, będą rozpatrywane. Przekazała jednocześnie, że opinie prawne do tych projektów spłynęły dopiero w poniedziałek po południu.

Opinie do projektu

Szef PO Borys Budka wniósł o przerwę i przedstawienie Konwentowi Seniorów opinii prawnych o zgodności projektu ustawy, autorstwa PiS, z konstytucją i prawem UE.

Witek poinformowała, że są opinie Biura Analiz Sejmowych do projektu ustawy.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun złożył wniosek o odroczenie obrad do chwili przedstawienia posłom opinii, która "do tej pory pozostaje nieujawniona".

Początkowo obrady zostały przerwane o godz. 15 po tym, jak Sejm nie wprowadził do porządku obrad obecnego posiedzenia projektu PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich wraz z autopoprawką zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. ma być to jedyny sposób oddania głosu.

Jak przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, obrady zostaną wznowione jednak o godz. 18:30.

Wcześniej w poniedziałek zarówno za, jak i przeciw wprowadzeniu do porządku obrad projektu o głosowaniu korespondencyjnym głosowało 228 posłów. Wynik mógł być inny, gdyby dwaj posłowie PiS zagłosowali tak, jak większość ich klubu. Grzegorz Puda zagłosował jednak przeciw, a Andrzej Kryj oficjalnie nie wziął udziału w głosowaniu. Mamy wyjaśnienia posłów.

Możliwa zmiana terminu wyborów?

Jak wynika z informacji PAP, Sejm ma się zająć projektem o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku, jeszcze w poniedziałek.

Zgodnie z nowym projektem PiS w wyborach prezydenta w 2020 r., art. 289 ustęp 1 Kodeksu wyborczego nie znajduje zastosowania. Przepis ten stanowi, że wybory prezydenckie "zarządza marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej".

Złożony w poniedziałek projekt PiS zakłada, że jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w Konstytucji.

Konstytucja stanowi, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.