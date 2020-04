Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 1 kwietnia

W ciągu doby w Polsce odnotowano 243 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. We wtorek zmarło 10 osób. To: 75-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 80-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 59-letnia kobieta, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Radomiu, 51-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach oraz oraz 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie.

Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do osób 2554 osób, 43 z nich zmarły.

MSWiA: policja przejmuje dowodzenie

- Od czwartku straże gminne i miejskie będą pod nadzorem policji, która będzie koordynowała ich pracę patrolową - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zapowiedział też szybką ścieżkę w przypadku kar za łamanie obostrzeń. Określać je będą inspektorzy sanitarni z policją, a będą sięgać do 30 tys. zł.

ZOBACZ: Kary w drodze "szybkiej ścieżki" i częstsze kontrole. Zmiany MSWiA w walce z koronawirusem

Minister zwrócił uwagę, że celem nakładanych restrykcji nakładanych jest skuteczne "zamrożenie" kontaktów społecznych. - Czas jest bardzo trudny, zagrożenia dla zdrowia i życia wszystkich obywateli ogromne, musimy działać w maksymalnej dyscyplinie społecznej, okazywać sobie nawzajem solidarność, wykonywać polecenia funkcjonariuszy, którzy wiedzą, co robią i po co to robią - podkreślił minister.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował natomiast, że od środy w związku ze specustawą, osoby odbywające kwarantannę muszą obowiązkowo korzystać z rządowej aplikacji "Kwarantanna domowa".