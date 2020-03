Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 31 marca

Do 2311 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Dotychczas zmarło 33 chorych. Rząd wprowadził kolejne obostrzenia dotyczące poruszania się, a prezydent podpisał "tarczę antykryzysową". We Włoszech zanotowano kolejnych 837 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Oto nasz "Raport o Koronawirusie" - wtorek 31 marca 2020.

W ciągu ostatniej doby w Polsce liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 256 przypadków. We wtorek zmarły dwie osoby: 70-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Tychach oraz 37-letni mężczyzna w szpitalu w Warszawie.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 2311 osób, 33 zmarły.

Nowe obostrzenia z powodu epidemii

Premier Morawiecki ogłosił kolejne restrykcje i obostrzenia, jakie rząd wprowadza w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nowe ograniczenia dotyczą przede wszystkim zasad zachowywania dystansu społecznego, ale także miejsc pracy i punktów handlowych.

Ograniczenia dotyczące przestrzeni publicznej

zasada zachowania 2 metrów dystansu od drugiej osoby w przestrzeni publicznej - nie dotyczy to tylko sytuacji, kiedy dorosły opiekuje się dzieckiem lub towarzyszy osobie niepełnosprawnej

osoby do 18 roku życia w miejscach publicznych mogą przebywać tylko z osobą dorosłą

ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, skwerów, plaż, miejsc rekreacji

wyłączenie z ruchu rowerów miejskich

Punkty handlowe i usługowe

zamknięte będą wszelkie salony urody: zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

wprowadzono nowy limit osób przebywających w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę

w urzędach pocztowych limit ten wynosi 2 osoby na jedno okienko

na targowiskach ma obowiązywać limit 3 osób przy jednym straganie

wprowadzono obowiązek zakładania rękawiczek przez klientów w sklepach

we wszystkich sklepach, stacjach benzynowych i innych punktach handlowych wprowadzono obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie wszystkich miejsc, których klient dotyka - m.in. terminali płatniczych czy ekranów dotykowych przy samoobsługowych kasach

w weekendy zamknięte będą sklepy budowlane; nadal będą otwarte sklepy spożywcze, apteki i drogerie

"godziny dla seniora": sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia; jak wyjaśnił premier, seniorzy mogą w dalszym ciągu robić zakupy poza tymi godzinami, jednak nie jest to zalecane

ograniczona zostaje działalność hoteli i miejsc noclegowych - nie dotyczy to wyłącznie pobytów o charakterze służbowym; pozostałe osoby muszą się wymeldować do czwartku

Restrykcje dotyczące zakładów pracy

obowiązek zapewnienia co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy

obowiązek wyposażenia pracowników w środki do dezynfekcji i rękawiczki - należy udostępnić je nie tylko przy wejściu, ale na całej przestrzeni biurowej

Pozostałe ograniczenia

od 1 kwietnia będzie obowiązywała rozszerzona formuła kwarantanny - osoba wracająca z zagranicy ma być poddana całkowitej izolacji, a jeżeli odbywa kwarantannę w domu, będą nią objęci wszyscy domownicy

na prywatnych przewoźników nałożony zostaje taki sam limit miejsc, jak w środkach komunikacji miejskiej - zajęte może być co drugie miejsce siedzące

wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są bezwzględnie konieczne ze względu na stan zdrowia, muszą być odłożone w czasie

Ogłoszone restrykcje będą obowiązywały do odwołania. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

"Tarcza antykryzysowa"

Podpisana przez prezydenta tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zgodnie z obietnicą Prezydent RP @AndrzejDuda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące #TarczaAntykryzysowa Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!

Ponadto, zakłada świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach; ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).

Tarcza umożliwia też odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty.

Tarcza przewiduje wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; ułatwienia dla branży turystycznej; umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.

Projekt PiS i apel marszałek Witek

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom.

W wieczornym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że "wybory muszą odbyć się bezpiecznie i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla Polaków". - Takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne. Wprowadzane obecnie w wielu miejscach na świecie, gdzie mimo pandemii odbywają się wybory - podkreśliła. Dodała, że projekt odpowiednich przepisów jest już w Sejmie i zaapelowała do marszałka Senatu, "aby izba wyższa również poważnie i odpowiedzialnie podeszła do tego zadania". - Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni, aby Prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one działać - mówiła Witek.

Tragiczne wieści z Włoch i Hiszpanii

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano we wtorek w Rzymie.

Liczba zmarłych od początku kryzysu w lutym wzrosła do 12 428. Jest już ponad 105 tys. potwierdzonych przypadków infekcji.

Z kolei w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby zanotowano 849 nowych przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa. Łącznie na terenie Hiszpanii z powodu pandemii zmarło już 8189 osób.

Według służb sanitarnych w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych koronawirusem w Hiszpanii zwiększyła się o ponad 9 tys. z 85,1 tys. do 94,4 tys.

12-latka z Belgii najmłodszą ofiarą koronawirusa w Europie

Zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 867 kolejnych osób, a wskutek infekcji zmarło kolejnych 98 osób - podały belgijskie władze. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12-latka, co - jak podkreślają władze - jest niezwykle rzadkim przypadkiem.

Dziennik "Le Soir" podał, że jest ona najmłodszą jak dotąd ofiarą koronawirusa w Europie.

Lekarz, który oprowadzał Putina ma koronawirusa

Denis Procenko, lekarz naczelny szpitala w podmoskiewskiej Komunarce, w którym leczeni są chorzy na Covid-19, a który 24 marca wizytował prezydent Władimir Putin, jest zakażony koronawirusem; jego stan jest dobry - podała we wtorek telewizja Rossija24. Twitter/KremlinRussia Denis Procenko oprowadza Władimira Putina po szpitalu

Procenko osobiście oprowadzał Putina po szpitalu podczas jego wizyty. Uścisnęli sobie ręce i kontaktowali się z bliska bez założonych medycznych maseczek ochronnych. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow powiedział mediom, komentując informację o zakażeniu Procenki, że Putin przechodzi regularnie testy na obecność koronawirus i że "wszystko jest w porządku". Szpital w Komunarce wprowadza dodatkowe środki ochrony, ale działa w zwykłym trybie. Ukraina: osoby z koronawirusem... mogą wyjść do sklepu W opublikowanej na rządowym portalu uchwale zaznaczono, że osoby, które potrzebują samoizolacji (chorzy na Covid-19 i ludzie, którzy mieli z nimi kontakt) są zobowiązane do powstrzymywania się przed kontaktem z innymi ludźmi, oprócz tych, z którymi mieszkają. Nie mogą także przebywać w miejscach publicznych. ZOBACZ: Marihuana na wynos. Holandia otwiera coffee shopy Dalej podkreślono jednak, że "w pilnych przypadkach" takie osoby mogą iść do sklepów spożywczych, sklepów z artykułami higienicznymi, aptek i do placówek medycznych pod warunkiem korzystania ze środków ochronnych (maseczek) i utrzymania 1,5-metrowego odstępu od innych. Nie określono, czym jest "pilny przypadek".

ZDJĘCIE DNIA: miłość w czasach zarazy. Seniorzy spotykają się na zamkniętej granicy

Facebook/Henrik Frandsen Spotkanie 89-letniego Duńczyka oraz 85-letniej Niemki

Mieszkający po obu stronach duńsko-niemieckiej granicy 89-letni Duńczyk Karsten Tuechsen Hansen oraz 85-letnia Niemka Inga Rasmussen codziennie spotykają się na zamkniętej z powodu koronawirusa drodze. Para przez szlaban popija kawę, a nawet coś mocniejszego.

WIDEO DNIA: apel ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

- Obecnie każdego dnia mamy 200-250 nowych zakażeń. Wszystkie modele dotyczące przebiegu epidemii mówią o podwajaniu co kilka dni tych przyrostów. Musimy ograniczyć nasze kontakty, żeby ograniczyć przyrosty, ale nie o 50 proc. tylko o 80-90 proc. - mówił na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

