Koronawirus w Polsce. 7 kolejnych zgonów, ponad sto nowych zakażeń

Potwierdzone przypadki dotyczą: 68 osób z woj. mazowieckiego, 28 osób z woj. dolnośląskiego, 11 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. podlaskiego, 2 osób z woj. opolskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i 1 osoby z woj. lubelskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 80-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 59-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna ze szpitala w Radomiu. Wszyscy mieli choroby współistniejące" - czytamy na Twitterze MZ.

Trzy zgony w Poznaniu

- Niestety, trzech kolejnych pacjentów zmarło, mimo intensywnej terapii. Były to osoby w wieku podeszłym, obciążone chorobowo. Niemniej, nie zmarły one z powodu chorób współistniejących, tylko z powodu ewidentnie zakażenia COVID-19, które wywołało zapalenie płuc śródmiąższowe, ostrą niewydolność oddechową poinformował rzecznik prasowy szef SOR i rzecznik jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu lek. med. Jacek Górny.

Obecnie w szpitalu zakaźnym w Poznaniu hospitalizowanych jest 48 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem; lekarze walczą o życie ośmiu z nich - ci pacjenci są w stanie ciężkim. Dolnośląskie: 28 nowych zakażeń W wydanym w środę wieczorem komunikacie służby prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowały o 28 nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów: jaworskiego, polkowickiego, górowskiego, kłodzkiego, lubińskiego, legnickiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i lubańskiego" - podano. ZOBACZ: Szef WHO: w najbliższych dniach liczba zakażonych koronawirusem dojdzie do miliona Według informacji przekazanych w środę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w regionie odnotowano 326 przypadków zachorowania na COVID-19, z czego - jak podaje urząd - czterech pacjentów zmarło. Opolskie: łącznie 72 chorych, 3 osoby wyzdrowiały Wieczorem resort zdrowia poinformował o kolejnych dwóch zakażeniach. To kobieta oraz mężczyzna z powiatu opolskiego. Oboje w wieku senioralnym. Oboje są hospitalizowani na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Kobieta w ostatnim czasie przebywała za granicą. W przypadku mężczyzny powodem zakażenia koronawirusem jest transmisja lokalna. Od początku pandemii, według danych wojewody, stwierdzono 75 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zostały uznane za wyleczone. Podlaskie: 47 osób z COVID-19 Trzy nowe zachorowania z powodu koronawirusa odnotowano w Podlaskiem - podał w środę wieczorem w komunikacie Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Łącznie dotychczas w województwie COVID-19 potwierdzono u 47 osób. ZOBACZ: Nosisz maseczkę i rękawiczki? Prawdopodobnie robisz to źle Przeprowadzone testy laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u dwóch kobiet i mężczyzny. Kobieta w sile wieku i młody mężczyzna są z powiatu siemiatyckiego. Koronawirusa potwierdzono również u młodej kobiety z powiatu suwalskiego, która wróciła do Polski z Wielkiej Brytanii - podano we wspólnym komunikacie wojewody podlaskiego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego. "Stan wszystkich osób jest dobry, przebywają w izolacji domowej" - podano w komunikacie. Osoby będące w najbliższym kontakcie z zakażonymi objęto opieką epidemiologiczną. Nie podano żadnych innych szczegółów o osobach zakażonych. Warmińsko-mazurskie: dwa zakażenia, chorzy przebywają w domach

- Kobieta z powiatu piskiego oraz mężczyzna z powiatu elbląskiego to kolejne dwie osoby zakażone COVID-19 w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował rzecznik wojewody. Oboje przebywają w domach.

- Oboje przebywają w domu - podkreślił Guzek. W powiecie piskim jest to drugi potwierdzony przypadek COVID-19, w powiecie elbląskim były dotąd trzy przypadki tej choroby, jednak już w samym Elblągu odnotowano 14 zachorowań. W sumie w woj. warmińsko-mazurskim w środę wieczorem odnotowano 61 przypadków zachorowań na koronawirusa. Nikt nie zmarł, dwie osoby po leczeniu wyszły ze szpitala. Łódzkie: pierwszy zgon z powodu COVID-19 "Z przykrością informujemy o pierwszym w województwie łódzkim zgonie, który był spowodowany zakażeniem koronawirusem. To 75-letnia kobieta, której stan od początku był ciężki. Była hospitalizowana w szpitalu w Zgierzu. Pacjentka miała schorzenia współistniejące" - podała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Wcześniej w środę rzeczniczka wojewody przekazała, że do tej pory w Łódzkiem odnotowano 221 zakażeń, w tym tylko w środę 13 nowych przypadków u osób w wieku od 20 do 94 lat. ZOBACZ: Leki, które mogą być przydatne w leczeniu koronawirusa. Jest decyzja ministra zdrowia Również w środę trzy kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem, uzyskały potwierdzone wyniki ujemne badań, co oznacza, że są zdrowe. W sumie w regionie zarejestrowano 17 przypadków wyleczenia zakażenia SARS-CoV-2. W Łódzkiem odnotowano łącznie 221 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Z powodu podejrzenia zakażenia hospitalizowano 36 pacjentów. Kwarantanną objęto 4666 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 2152.

Nowe obostrzenia

Zakaz w dostępie do wypożyczalni rowerów, limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę, 3 osoby do jednego straganu na bazarach, wyjścia dzieci do 18. roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej - to tylko niektóre z ograniczeń wprowadzonych przez rząd we wtorek.

- Chcemy uniknąć tego, co spotkało zachodnią Europę - wyjaśnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Nowe rygory wprowadzone zostają na 2 tygodnie.

Stan pandemii ogłoszony na świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. We wtorek mają pojawić się nowe ograniczenia

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

