Nosisz maseczkę i rękawiczki? Prawdopodobnie robisz to źle

Z powodu epidemii koronawirusa wielu Polaków zaczęło poruszać się po mieście w środkach ochrony osobistej. Nie wszyscy jednak potrafią prawidłowo z nich korzystać, co pokazały chociażby ubiegłotygodniowe obrady Sejmu, podczas których posłowie poprawiali swoje maseczki, a także dotykali się po twarzy, mając na dłoniach rękawiczki ochronne.

Lekarz Magdalena Krajewska zaprezentowała na antenie Polsat News, jak prawidłowo należy korzystać z tych środków ochrony.

- Zanim założymy maseczkę, musimy umyć ręce i o tym trzeba pamiętać, bo nasza maseczka jest czysta - powiedziała.

Jak dodała, biała strona maseczki to część wewnętrzna, a kolorowa - zewnętrzna. Maseczka zawiera drucik u swoich krawędzi, który pomaga w dostosowaniu maseczki do nosa, by maseczka jak najbardziej przylegała do twarzy.

- Zakładając najlepiej zacząć od druciku. Zakładamy, dostosowujemy tak, żeby nie wlatywało nam powietrze z zewnątrz - dodała.

Jak podkreśliła, zdejmując maskę nie możemy jej dotykać. Należy chwycić za gumki, zdjąć maseczkę, a następnie ją wyrzucić.

Wywijanie rękawiczek

Mycie rąk to także pierwsza czynność przed założeniem rękawiczek ochronnych. - Gdy mamy na sobie, od tej pory gdziekolwiek chcemy wyjść, nie dotykamy tymi rękawiczkami niczego. One są potencjalnie skażone. Nie dotykamy twarzy - mówiła Krajewska.

Jak podkreśliła, szczególnie ważne jest także zdejmowanie rękawiczek. - Najpierw zdejmujemy jedną rękawiczkę. Możemy wpuścić powietrze, a następnie ją wywijamy - dodała.

Podczas zdejmowania drugiej rękawiczki należy z kolei włożyć rękę pod jej spód. - Wyginamy ją tak, żeby ją wykręcić na drugą stronę - mówiła.

Zdjęte rękawiczki należy od razu wyrzucić.

