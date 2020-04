Nie żyje aktor znany z "Gwiezdnych Wojen". Był zakażony koronawirusem

Andrew Jack na planie najczęściej pojawiał się w roli trenera dialektów. Pracował przy ponad 100 produkcjach m.in. filmach Marvel Cinematic Universe takich jak "Thor: Ragnarok, "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry", a także przy kultowej trylogii "Władca Pierścieni".

Po drugiej stronie kamery pojawił się w m.in. "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" oraz "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi". W obu filmach wcielił się w rolę Cauluana Ematta.

"Był bardzo niezależny, zakochany w żonie"

Aktor odszedł we wtorek w szpitalu w Surrey w Anglii. Jak przyczynę śmierci podano chorobę koronawirusową COVID-19.

"Andrew mieszkał na jednej z najstarszych łodzi na Tamizie. Był bardzo niezależny, a jednocześnie szaleńczo zakochany w swojej żonie, również trenerce dialektów Gabrielle Rogers" - przekazała agentka aktora Jill McCullough.

"Niestety, Gabrielle została zatrzymana na kwarantannie w Australii. Nie mogła porozmawiać z Andrew w ostatnich chwilach jego życia. Prawdopodobnie jego pogrzeb w ogóle się nie odbędzie" - dodała McCullough.

Hołd zmarłemu za pośrednictwem Twittera złożył amerykański aktor Sean Astin, który pracował z Jackiem przy trylogii "Władca Pierścieni". "Andrew Jack był równie silny i łagodny, Andrew Jack był śmieszny, Andrew Jack był genialny, wszyscy kochaliśmy Andrew Jacka" - napisał aktor.

Andrew Jack made a mean curry

Andrew Jack was powerful & gentle in equal measure

Andrew Jack was funny

Andrew Jack was brilliant

Andrew Jack loved a unique theory of gravity, that we are all being pushed down, instead of pulled down

We loved Andrew Jackhttps://t.co/PNxMop2udN