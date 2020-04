EKOseniorzy z Lublina. Podczas kwarantanny pomogą planecie

- Seniorzy wcześniej sami organizowali różnego rodzaju potańcówki czy też towarzyskie spotkania. Ostatnio robili biżuterię - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Agata Frankowska, koordynatorka akcji "EKOsenior" oraz prezes zarządu Fundacji Karuzela Aktywności.

- Na co dzień aktywizujemy seniorów. Izolacja społeczna spowodowała, że nie mogą się ze sobą spotkać, czy też wspólnie wyjść do kina, teatru... Integracja poprawiała ich samopoczucie. Razem z nimi myśleliśmy nad tym, co w tym czasie, może dobrze wpłynąć na ich kondycję psychiczną - tłumaczy Frankowska. Wymyślili, że siedząc w domu mogą zrobić coś dla środowiska i "aktywnie pomagać w poprawianiu bytu planety" - jak piszą ich przedstawiciele informując o zbiórce na materiały, których potrzebują, by zrealizować swój plan.

"Liczmy też na pomoc męskiej części naszej grupy"

- Każdy z nich sam decyduje, do jakich działań chce się zgłosić. Do stworzenia myjek i szycia woreczków zgłosiło się już 30 seniorów. Jak na razie wśród nich są same panie, ale liczmy też na pomoc męskiej części naszej grupy. Seniorki powiedziały, że są chętne, czekają tylko na dostarczenie materiałów i będą działać - podkreśla Agata Frankowska.

W ten sposób chcą zmniejszyć ilość śmieci, jaką produkujemy. Ich pomysł to zamiana standardowych plastikowych gąbek i ścierek myjących na takie, które są wykonane ze sznurka konopnego lub lnianego. Będą też zachęcać, by foliowe siatki, do których wkładamy owoce i warzywa, wymienić na woreczki z firanki.

"Rozdamy zainteresowanym myjki i woreczki"

"Po zakończeniu samoizolacji, kiedy będziemy już wszyscy mogli spotykać się w większym gronie, poprowadzimy akcję informacyjną i rozdamy zainteresowanym myjki i woreczki, aby zmniejszyć ilość wykorzystywanego plastiku" - informuje Fundacja Karuzela Aktywności.

- W tej chwili jestem w szoku, że nie mogę nigdzie wychodzić - mówi w rozmowie z Radiem Lublin Anna Zbiciak, jedna z EKOseniorek. - Każdy pomysł jest dobry. Są panie, które bardzo chętnie będą to robiły. Myślę, że taka akcja, podjęta w szlachetnym celu, powinna zdać egzamin - dodaje.

