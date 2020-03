Tusk: UE w sytuacjach ekstremalnych na początku działa w powolny sposób

Według Tuska, Unia nie zdaje egzaminów podczas tego typu kryzysów czy stanów wyjątkowych, ponieważ tak została zaprojektowana przez państwa członkowskie. - Państwa nie oddały jej takich uprawnień, które by na to pozwoliły. Potrzebna byłaby władza centralna, by wyegzekwować nakazy w takich trudnych sytuacjach - tłumaczył.

Tusk, który jest w Brukseli, rozmawiał w poniedziałek z europosłem Radosławem Sikorskim na jego stronie na Facebooku. Ocenił, że instytucje europejskie w obecnej sytuacji zrobiły "raczej więcej, niż mniej", jednak w kryzysie Unia oceniana jest szerzej, ponieważ słabo prowadzi promocję tych działań. Podkreślił, że UE nie uprawia polityki - tak jak prowadzą ją państwa narodowe. - Tam politycy - szczególnie, jeśli rządzący nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z pandemią, czy z migracją (...) to natychmiast ruszają z propagandą - oskarżaniem innych i UE jest tu wymarzonym chłopcem do bicia - mówił Tusk. W godzinnej rozmowie z Sikorskim, Tusk pytany był m.in. o swoje zdrowie. Odpowiedział, że jest już po kwarantannie, a test na koronawirusa, który wykonano, jest negatywny - nie ma wirusa. ZOBACZ: Tusk apeluje o przełożenie wyborów. "Nawet Putin zrozumiał" Pytany o czym teraz marzy, odparł, że o tym, czego pewnie chcieliby wszyscy - by ktoś miarodajny ogłosił, że bezpieczeństwo wróciło: została wynaleziona szczepionka na koronawirusa, lub lek na chorobę, którą on wywołuje. - Żeby można było w normalny sposób wyjść z domu i jak dawniej spotkać się z bliskimi, powiedzieć "znowu jesteśmy bezpieczni", znowu uściskać się czy pocałować - mówił b. polski premier.

WIDEO - "Nie lekceważcie tego". Łzy mieszkającej we Włoszech Polki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP