Donald Tusk odwołał szczyt Europejskiej Partii Ludowej

"Nasza odpowiedź musi być skoordynowana"

"Mam nadzieję, że znajdziecie razem z innymi liderami europejskimi wspólny sposób działania na czas pandemii i - w dłuższej perspektywie - na czas kryzysu, który w nieunikniony sposób ona spowoduje" - podkreślił były polski premier. Jak zaznaczył w związku z tym, że sytuacja jest bezprecedensowa trzeba wyjść poza rutynę procedur i wcześniejszych założeń.

COVID-19 is global in nature. The virus knows no borders, so our response has to be coordinated. The more we must stay apart, the more we must act together. This is a time of tests, a test of solidarity: among people, among their leaders, among nations. We must pass it together. pic.twitter.com/xbIIJxSMtY