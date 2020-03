Tusk: WHO nie prowadzi kampanii wyborczej, można im wierzyć

Mamy proste przesłanie dla wszystkich krajów: testujcie, testujcie, testujcie" - napisała WHO.

Później pojawił się kolejny wpis organizacji wzywający do przeprowadzania testów: "Jeszcze raz, nasze kluczowe przesłanie to: »testujcie, testujcie, testujcie«. To poważna choroba".

"Once again, our key message is:

test,

test,

test.



This is a serious disease. Although the evidence we have suggests that those over 60 are at highest risk, young people, including children, have died"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus