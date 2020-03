"Jeżeli w sobotę otrzymamy dokumenty, Senat zbierze się w poniedziałek"

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki. Wśród przyjętych poprawek do specustawy znalazła się zaproponowana przez PiS zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

- Jesteśmy w Senacie zdeterminowani do tego, by jak najszybciej uchwalić dobre prawo, które pomoże polskim pracownikom, pracodawcom, matkom będącym na zasiłkach, samorządowcom i na końcu - a może przede wszystkim - ochronie zdrowia - oświadczył marszałek Senatu na briefingu prasowym w sobotę.

ZOBACZ: "Grodzki chce by Izba zebrała się dopiero we wtorek. Jesteśmy zbulwersowani, tracimy czas"

Jak zaznaczył, Senat nie otrzymał jeszcze dokumentów z Sejmu. - One przypuszczalnie, mam nadzieję, dotrą do nas najwcześniej dziś wieczorem. Musimy je przenalizować, musimy je przekazać do pracy w komisji, choćby maksymalnie skróconej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten dokument jest podzielony na kilka części i on jest olbrzymi - zaznaczył.

- Rozumiemy, że wszyscy czekają na dobre rozwiązania dla Polaków (...). Dlatego podjąłem decyzję, że przyspieszymy prace w Senacie maksymalnie jak to jest możliwe. A mianowicie, jeżeli dziś wieczorem otrzymamy dokumenty, w poniedziałek rano odbędą się posiedzenia komisji, po południu odbędzie się posiedzenie plenarne Senatu - oświadczył marszałek Senatu.

"Ludzie w tej chwili oczekują pomocy w walce z epidemią"

Dodał, że senatorowie negatywnie oceniają wprowadzenie do pakietu antykryzysowego kwestii wyborczych.

Zaznaczył, że Polaków interesuje, żeby pakiet wszedł w życie jak najszybciej, mimo tego, że nie jest on doskonały. - To jest ważne, dla pracowników, pracodawców, ochrony zdrowia, samorządowców nauczycieli, matek opiekujących się dziećmi - wskazał. Zadeklarował, że Senat podejmie stosowne działania jak najszybciej. - Trzeba też sobie zdawać sprawę, i mówię to jako lekarz, a nie jako marszałek, że ludzie w tej chwili oczekują pomocy w walce z epidemią. Natomiast boją się wyborów, nie chcą tych wyborów, chcą ich przełożenia, chcą, aby zajmować się walką z epidemią, a nie wyborami - powiedział Grodzki. Zaapelował od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, aby przekonał członków rządu, że przełożenie wyborów jest konieczne. - Skupmy się na walce z pandemią koronawirusa - podkreślił.

"Dyskusja w znacznym stopniu nie odnosiła się do tego, co jest meritum tarczy"

Mateusz Morawiecki zabrał głos w sobotę rano po przegłosowaniu wszystkich poprawek do specustawy dot. koronawirusa.

- Dzisiaj i wczoraj dyskutowaliśmy o fundamentalnych sprawach dla pracowników, dla przedsiębiorców. Rozumiem, że prawidła i zwyczaje, które w ostatnich latach sprawiły, że opozycja w mniejszym stopniu merytorycznie odnosi się do tego, co my proponujemy, a w większym stopniu są to różnego rodzaju zaczepki - powiedział premier.

ZOBACZ: Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Osoby na kwarantannie również zagłosują

- Ta dyskusja w znacznym stopniu nie odnosiła się do tego, co jest meritum tarczy. Tarcza ma obronić przede wszystkim polskich pracowników i przedsiębiorców przed bankructwami. I dlatego raz jeszcze apeluję w ślad za tym, o czym mówiłem na samym początku. Nie tylko każdy dzień się liczy. Każda godzina się liczy - zaznaczył. Zwrócił się też z mównicy do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. - Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes - podkreślił Morawiecki, dodając "odłóżmy do lamusa przepychanki, czy zaczepki, które padały przez ostatnie siedem godzin". Pięć filarów Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

WIDEO - Jak prawidłowo nosić maseczki? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ PAP