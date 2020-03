157 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Jedna osoba zmarła

"Mamy 157 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - podało Ministerstwo Zdrowia wieczorem w sobotę. "W szpitalu w Warszawie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące". Kilka godzin wcześniej poinformowano o zgonie pacjenta z Lublina.

O nowych przypadkach poinformowało po godzinie 20:00 Ministerstwo Zdrowia.

"Mamy 157 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - napisał resort. Dotąd w Polsce potwierdzono 1638 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego w sobotę odnotowano 249. Dzień wcześniej zdiagnozowano 168 przypadków zachorowań.

Najwięcej nowych chorych na Mazowszu

Ministerstwo poinformowało, że potwierdzone przypadki dotyczą: 103 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. dolnośląskiego, 14 osób z woj. śląskiego, 9 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego, opolskiego i lubuskiego.

ZOBACZ: Nie żyje 17. osoba zakażona koronawirusem. Kilkadziesiąt nowych przypadków

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Warszawie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - podał resort.

Resort podał, że w sumie w Polsce zakażonych koronawirusem zostało już 1638 osób, z czego 18 chorych zmarło.

Wcześniej w sobotę poinformowano o śmierci innego pacjenta. W szpitalu w Lublinie zmarł 70-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała, że 70-letni pacjent z infekcją COVID-19 zmarł w sobotę w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie "w przebiegu niewydolności wielonarządowej". "Mężczyzna został przyjęty do szpitala w Lublinie w ciężkim stanie, z szeregiem chorób współistniejących" – dodała. Strzępka zaznaczyła, że Lubelski Urząd Wojewódzki nie jest upoważniony do udzielania innych, szczegółowych informacji o zmarłym.

Nowe zachorowania na Śląsku

Do 165 wzrosła liczba osób z woj. śląskiego z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W sobotę wieczorem służby wojewody śląskiego poinformowały o kolejnych 14 przypadkach infekcji. Stan dwóch hospitalizowanych kobiet jest ciężki.

"W ciężkim stanie do szpitala przewieziona została starsza mieszkanka powiatu gliwickiego, której stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Kobieta była na kwarantannie po kontakcie z osobą chorą. Natomiast w szpitalu zakaźnym w Tychach, w ciężkim stanie, hospitalizowana jest kobieta, która również zakaziła się przez kontakt z chorą; wcześniej była pod nadzorem sanepidu w Rybniku" - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Do szpitala trafił także mężczyzna w średnim wieku z okolic Lublińca, u którego nasiliły się objawy zakażenia koronawirusem - prawdopodobnie zaraził się w miejscu pracy, podobnie jak kobieta, która będzie leczyć się w najbliższych dniach w swoim domu pod nadzorem inspektorów sanitarnych z Rudy śląskiej. To drugi potwierdzony przypadek koronawirusa wśród mieszkańców tego miasta.

"Stan pacjentki na szczęście jest dobry, nie wymaga hospitalizacji, przebywa w domu. Kobieta jest pielęgniarką. Do zakażenia doszło w jej miejscu pracy, poza Rudą Śląska. Życzę Pani szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w sobotę na Facebooku wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Również w pracy koronawirusem zaraziła się kobieta z okolic Tarnowskich Gór, która w ostatnim czasie była na zwolnieniu lekarskim, podczas którego pojawiły się u niej objawy zakażenia Covid-19. Inna zarażona osoba z powiatu tarnogórskiego - mężczyzna w średnim wieku - będzie leczył się domu. Ostatnio był objęty kwarantanną po powrocie dwa tygodnie temu z Niemiec. Zaraził dwie osoby ze swojego otoczenia - wszyscy są w domu i czują się dobrze. Źródło zakażenia innej osoby z Tarnowskich Gór ustala sanepid.

Ponadto służby sanitarne w Bytomiu ustalają, w jaki sposób wirusem zakazili się kobieta i mężczyzna, również leczeni w warunkach izolacji domowej. W domu w Bytomiu jest też chory zakażony w kontakcie z osobą zarażoną. Inni pacjenci, u których koronawirusa potwierdzono w ostatnim czasie, i którzy także w dobrym stanie kurują się w domach, to mężczyzna z powiatu częstochowskiego (miał kontakt z osobą, która przyjechała z Włoch) oraz pacjent z powiatu lublinieckiego, zarażony w pracy.

Łącznie w sobotę poinformowano o potwierdzeniu infekcji koronawirusem 24 osób z woj. śląskiego. Stan czworga pacjentów, hospitalizowanych w Tychach, Raciborzu i Siemianowicach Śląskich lekarze określają jako ciężki. Natomiast chorzy w dobrym stanie są leczeni w domach.

Wraz z przypadkami, o których poinformowano w sobotę, w woj. śląskim jest już 165 osób z koronawirusem. Dwie zmarły, cztery wyzdrowiały. Hospitalizowane są 123 osoby, blisko 14,5 tys. potencjalnie chorych objęto kwarantanną, a niespełna 7,8 tys. nadzorem sanitarnym. Do sobotniego rana Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przebadała pod kątem koronawirusa blisko 3 tys. pobranych próbek.

Nowe przypadki na północy

W sobotę wieczorem testy potwierdziły kolejny przypadek zakażenia koronawirusem. W woj. pomorskim jest 36 osób z wirusem SARS-Cov-2. Biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformowało w sobotę wieczorem, że "w województwie pomorskim jest kolejny przypadek (powiat wejherowski) zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzony pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych". Dotyczy osoby w średnim wieku, w stanie dobrym. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim wynosi 36.

W województwie kujawsko-pomorskim hospitalizowanye są 74 osoby w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. W sobotę potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia, a liczba chorych wzrosła do 37 - poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

W sobotę rano poinformowano o kolejnych czterech przypadkach zakażenia koronawirusem - u trzech mężczyzn (dwóch starszych i jednego w sile wieku) i kobiety w sile wieku. Stan trojga jest dobry, a jednego pacjenta średni, ale stabilny.

Mężczyzna w sile wieku z powiatu mogileńskiego przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu. Kobieta w sile wieku z powiatu nakielskiego przebywa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Starszy mężczyzna z powiatu bydgoskiego pozostał w kwarantannie domowej. Drugi pacjent z tego powiatu (również starszy mężczyzna) został hospitalizowany w grudziądzkim szpitalu.

W regionie zakażonych koronawirusem jest w sumie 37 osób. Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem jest wyższa niż dobę temu — wzrosła z 67 do 74. Zwiększyły się również liczby osób na kwarantannie z 6 tys. 683 do 7 tys. 394, ale spadła liczba objętych nadzorem epidemiologicznym — z 1 tys. 851 do 1 tys. 694.

W szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na zakaźny, hospitalizowanych przebywa sześciu chorych osób. 10 zakażonych pacjentów znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. W toruńskim szpitalu zakaźnym przebywają dwie zakażone osoby. Jeden chory przebywa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i jego stan jest ciężki, ale stabilny. To starsza osoba.

Czterech nowych chorych w Wielkopolsce

Kolejne cztery przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w Wielkopolsce - poinformował w sobotę wieczorem Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do tej pory zarażenie wirusem SARS-Cov-2 zdiagnozowano łącznie u 101 mieszkańców regionu.

Stube podał, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u mężczyzny w średnim wieku z powiatu krotoszyńskiego, który w dobrym stanie przebywa w poznańskim szpitalu. Mężczyzna wrócił z zagranicy.

Zakażenie potwierdzono także u trzech osób z powiatu poznańskiego. Jest to: młody mężczyzna, który stanie dobrym przebywa w domu, miał wcześniej kontakt z osobą zakażoną, oraz mężczyzna w średnim wieku, który w dobrym stanie jest pod opieką lekarzy w szpitalu w Poznaniu; mężczyzna wrócił z zagranicy. Zakażenie potwierdzono także u kobiety w średnim wieku; jej stan jest dobry.

W sobotę służby wojewody poinformowały łącznie o dziewięciu nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w regionie. Dotychczas zakażenie SARS-Cov-2 zdiagnozowano u 101 mieszkańców Wielkopolski, dwie osoby zmarły.

Stube podał, że obecnie na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowane są ogółem 84 osoby. Objętych nadzorem epidemiologicznym jest 5 tys. 659 mieszkańców Wielkopolski, zaś poddanych izolacji lub kwarantannie jest 9 tys. 536 osób.

W skali kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 1 tys. 638 osób, zmarło 18 z nich.

Opolskie trzeci przypadek w jeden dzień

W województwie opolskim potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To już trzeci przypadek zakażenia na terenie regionu ujawniony w sobotę. Cała trójka to mieszkańcy powiatu strzeleckiego.

W sobotę wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym 31. przypadku zakażenia koronawirusem w województwie opolskim. To już trzeci przypadek zakażenia w regionie potwierdzony tego dnia.

Pierwszym zakażonym jest nastolatek z powiatu strzeleckiego. Chłopiec znajduje się w kwarantannie domowej. Drugą zakażoną jest kobieta w średnim wieku, także mieszkanka powiatu strzeleckiego, którą hospitalizowano w szpitalu zakaźnym w Kędzierzynie-Koźlu.

Jak informuje biuro prasowe wojewody opolskiego, trzecim przypadkiem jest dziewczynka z powiatu strzeleckiego, gdzie na początku epidemii koronawirusa stwierdzono u lekarza szpitala powiatowego. W dwóch szkołach, do których chodziły jego dzieci: liceum i szkole podstawowej, odwołano zajęcia, a pomieszczenia poddano dezynfekcji. W komunikacie wojewody nie ma informacji, czy dwa przypadki zakażenia potwierdzone w sobotę to rodzina zakażonego lekarza. Dziecko przebywa na kwarantannie domowej.

Stan pandemii koronawirusa

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Zobacz mapę koronawirusa w Polsce:

