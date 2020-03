Przez tydzień podwoiła się liczba zakażonych i zgonów z powodu koronawirusa na świecie

W ciągu tygodnia liczba zakażonych koronawirusem na świecie się podwoiła. We Włoszech i Hiszpanii padają kolejne smutne rekordy - dziennie umiera tam po kilkaset osób, jednak to w USA odnotowano największą liczbę zakażeń. Zobacz, jak przez ostatnich 7 dni rozwijała się epidemia w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i Hiszpanii. Podajemy również dane z Polski.

W zeszłą sobotę (21 marca) liczba odnotowanych przypadków zakażonych koronawirusem na świecie wynosiła 304 979, dziś (28 marca) ta liczba się podwoiła - to już 614 712 zakażonych osób. W ciągu tygodnia drastycznie wzrosła też liczba zgonów - z 13 011 do 28 244. Do tej pory wyzdrowiało łącznie ponad 137 tys. osób.

Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem od początku epidemii odnotowano w USA (104 tys.) we Włoszech (86,5 tys.), w Chinach (81,4 tys.) i w Hiszpanii (65,7 tys.).



USA wyprzedziły Włochy i Chiny

W tym tygodniu USA (ok. 330 mln mieszkańców) pod względem liczby zakażonych wyprzedziły Chiny oraz Włochy. W Stanach Zjednoczonych liczba przypadków przekroczyła 100 tys. (104 256). Tydzień temu w USA było 24 tys. przypadków zakażenia.

Do tej pory z powodu koronawirusa zmarły w tym kraju 1 704 osoby, a 2525 wyzdrowiały.





PAP/EPA/STEPHEN BRASHEAR Szpitale polowe w Shoreline, Washington

Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork (46 tys. przypadków), gdzie szpitale pękają w szwach. Jeden z lekarzy uznał za apokaliptyczną sytuację w przedstawianym jako epicentrum kryzysu szpitalu Elmhurst Hospital Center.

Aby pomieścić ciała ofiar śmiertelnych Covid-19, przed placówką trzeba było ustawić ciężarówkę-chłodnię. Niektórzy pacjenci zmarli, czekając na szpitalne łóżko.

PAP/EPA/JUSTIN LANE Elmhurst Hospital Center

Prezydent USA Donald Trump wezwał w piątek koncerny samochodowe General Motors oraz Ford do jak najszybszej produkcji i dostarczenia respiratorów. Lokalne władze ostrzegają, iż z powodu epidemii koronawirusa wielu stanom grożą braki tych urządzeń medycznych.





General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Włochy: najwyższa liczba zgonów w ciągu doby

We Włoszech (ok. 60 mln mieszkańców) po raz kolejny padł niechlubny rekord liczby zgonów. W piątek poinformowano o największej liczbie zgonów w ciągu doby w tym kraju - 969 . W tydzień liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła z 4825 (21 marca) do 9134.

PAP/EPA/Andrea Fasani

W Bergamo - epicentrum zachorowań na Covid-19 przepełnione są kostnice i zakłady pogrzebowe. W czwartek po raz koleiny wojsko wywoziło trumny ze zmarłymi z tego miasta do innych części Włoch. To już trzeci taki konwój, wcześniej ciała wywożono 18 i 21 marca.





Do tej pory we Włoszech odnotowano 86 498 przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 30 tys. nowych przypadków w ciągu ostatniego tygodnia. Wyzdrowiało 10 950 osób.

W Hiszpanii z domów seniorów uciekali pracownicy

Liczba zgonów w Hiszpanii (ok. 46 mln mieszkańców) jest dziś czterokrotnie wyższa niż tydzień temu - z 1381 wzrosła do 5690. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 832 osób. Prawie trzykrotnie wzrosła też liczba osób zakażonych koronwirusem z 25 496 (21 marca) do 72 248 przypadków. Do tej pory wyzdrowiało 12 285 osób.



W tym tygodniu informowano, że podczas prac związanych z dezynfekcją, prowadzonych w 73 domach seniorów, zdarzyły się przypadki znajdowania przez żołnierzy zwłok pensjonariuszy. Dochodziło do sytuacji, że pracownicy, słysząc o pojawieniu się koronawirusa w placówce, uciekali, zostawiając pacjentów samych sobie.

PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO Przygotowania nowych grobów na cmentarzu w Hiszpanii



Od wtorku pierwsi pacjenci przyjmowani są w przebudowanym centrum kongresowo-wystawienniczym IFEMA w Madrycie. W sumie szpital polowy pomieści ponad 5 tys. chorych.

PAP/EPA/Madrid Regional Government Szpital polowy w Madrycie

W ogniu krytyki jest rząd Pedra Sancheza w związku z niedoborami środków ochronnych do walki z koronawirusem, a także testów pozwalających szybko ustalić infekcję Covid-19.

W piątek dziennik "El Mundo" potwierdził w ministerstwie zdrowia Hiszpanii, że służby sanitarne tego kraju sprowadziły do kraju ponad 50 tys. bezużytecznych testów do badania koronawirusa. W czwartek gazeta informowała, że liczba wadliwych testów wynosi 8 tys. sztuk.

Ćwierć miliona Polaków w kwarantannie

W Polsce (ok. 38 mln mieszkańców) w ciągu tygodnia potroiła się liczba zakażonych koronawirusem z 536 przypadków (21 marca) do 1481 przypadków (stan na sobotę godz. 14:30). Trzykrotnie wzrosła również liczba zgonów - z 5 do 17.



Ministerstwo Zdrowia w sobotę poinformowało, że do tej pory przebadano 38 674 próbek, a w ciągu ostatniej doby wykonano 4,6 testów.

Według danych resortu (stan na 27 marca) hospitalizowanych jest 1 696 osób. Objętych kwarantanną jest ponad 250 tys. Polaków - w tym 161 859 osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 58 306 osób.





📊 W ciągu doby wykonano ponad 4,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/5eSz8DiuBp — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 28, 2020

21 marca resort informował, że przebadano 15 084 próbki. W ciągu doby wykonywano 2 tys. testów. Hospitalizowanych było wówczas 1047 osób, a objętych kwarantanną 54 814 osób oraz 74 106 po powrocie do kraju. Nadzorem epidemiologicznym były objęte 56 623 osoby.

pgo/luq/ polsatnews.pl, worldometers.info, PAP