Czarzasty: od teraz Sejm ma obowiązek pracy permanentnej

Lider Lewicy w rozmowie z Tomaszem Machałą zaznaczył, że wierzy, iż system do zdalnego liczenia głosów "zadziała". - Natomiast, jeżeli nie zadziała naprawdę, to trzeba będzie go poprawiać. Wszystko robimy pierwszy raz, taki jest czas po prostu. Podchodzę do tego bez nerwów i bez emocji - mówił na antenie Polsat News.

- Ponieważ od wczoraj możemy brać udział w posiedzeniu Sejmu online no to możemy siedzieć dzisiaj, ale możemy też mieć posiedzenie w sobotę. Uważam, że dzięki tej możliwości Sejm ma obowiązek pracy permanentnej. Dlatego, że będą tragedie, będą śmierci i co raz więcej ludzi zwalnianych oraz bankructwa. Trzeba robić wszystko, żeby ludziom dać poczucie największego bezpieczeństwa - mówił.

- Możliwość zdalnego głosowania zawsze oceniałem pozytywnie - zapewnił Czarzasty.

Odnosząc się do stanowiska Borysa Budki, mówił, że szef PO "wzywał wszystkich posłów do Sejmu", jednocześnie widząc, że codziennie "ograniczane są możliwości wyjścia". - I co się stało? 30 proc. wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej wczoraj nie przyjechało. Naprawdę są momenty, w których trzeba mieć przede wszystkim dystans i rozum. Jeżeli ktoś jest chory, objęty kwarantanną, albo w grupie najwyższego ryzyka, a zawód można wykonywać przez internet to trzeba to robić - wyjaśnił.

- Wszystkim ludziom powinniśmy mówić: jeżeli możecie to nie wychodźcie z domu. Jeżeli swój zawód możecie wykonywać przez łącza internetowe to róbcie to. To dla waszego bezpieczeństwa - mówił wicemarszałek Sejmu.

bas/ Polsat News