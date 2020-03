"Prezydent przez ostatnie tygodnie udowodnił, że zależy mu tylko na własnym zwycięstwie. Smutne"

- To niewątpliwa hipokryzja i zakłamanie. Z jednej strony rząd wzywa do pozostania w domu, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński chce, by kilkaset tysięcy osób angażować w prace Obwodowych Komisji Wyborczych, która powinna rozpocząć się lada dzień, jeśli termin wyborów nie zostanie przesunięty - mówił w "Graffiti" przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka