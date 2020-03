Emilewicz: nie zabraknie środków na pomoc tym, którzy spełniają kryteria

Szefowa resortu rozwoju podkreśliła, że dla firm przeżywających trudności w związku z koronawirusem rząd zaproponował, m.in. tzw. postojowe i zredukowanie czasu pracy pracowników.

- Firma, która straciła klientów, zamówienia może zgłosić postojowe. Może zredukować czas pracy pracowników do połowy etatów, a płaca może być niższa niż minimalne wynagrodzenia. Połowę zapłaci pracodawca, drugą połowę wraz ze składakami państwo - wyjaśniła.

Przedsiębiorstwa, które mimo kryzysu będą funkcjonowały będą mogły zredukować czas pracy o 20 proc. do 8/10 etatu - dodała Emilewicz. Podobnie jak w pierwszym przypadku, państwo dopłaci do wynagrodzeń i zapłaci składki ZUS.

- To bardzo konkretne i silne wsparcie, które obniża koszty firmy o ok. 80 proc. - oceniła.

"Mam nadzieję, że zdamy ten egzamin"

Emilewicz zapewniła, że pomoc będzie skierowana do mikro, małych, średnich i dużych firm. W przypadku tych ostatnich, jeśli korzystały one z pomocy publicznej, nie będzie się ona sumowała - będą mogły sięgnąć po rozwiązania znajdujące się w tarczy antykryzysowej.

Minister dodała, że ograniczona zostanie biurokracja. W przyszłym tygodniu - zapowiedziała mają się pojawić uproszczone druki i oświadczenia, które firmy będą mogły złożyć w celu uzyskania pomocy.

- Zdajemy sobie doskonale sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się dzisiaj polska gospodarka - powiedziała Emilewicz, prezentując proponowane rozwiązania. Jej zdaniem pandemia koronawirusa i jej społeczne konsekwencje będą doświadczeniem pokoleniowym. - Mam nadzieję, że zdamy egzamin z tego doświadczenia - dodała.

Min. @JEmilewicz : Rządowe rozwiązania są kompleksowe; pracowaliśmy nad nimi nieustannie. #TarczaAntykryzysowa to projekt solidarnościowy; te rozwiązania mają być dobre dla Polski. Jesteśmy otwarci na dyskusję, chcemy pracować ponad podziałami, by wyjść z kryzysu wzmocnieni. pic.twitter.com/LkP6rN6g8d

- W naszej ustawie nie chodzi tylko i wyłącznie o gospodarkę, ale o cały stan naszego życia społecznego. Bo koszty społeczne i gospodarcze będziemy i już ponosimy wszyscy - powiedziała.

Jej zdaniem, największe koszty zapewne poniesie pokolenie tych osób, którzy nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji zawodowej i materialnej - 20, 30, a może także 40-latkowie. - Rozwiązaniami, które proponujemy staraliśmy się objąć wszystkich pracowników i pracodawców, oczywiście same ustawy nie wystarczą. (...) Będziemy znowu, jak 40 lat temu, próbować budować solidarność. Będziemy tej solidarności bardzo potrzebować. Solidarności młodszych ze starszymi, między pracodawcą a pracownikiem, między przedstawicielami administracji - a obywatelami - mówiła.

- Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które mają sprawić, że przez ten trudny okres przeprowadzimy zarówno pracowników, jak i pracodawców w miarę możliwości, jak tylko to będzie możliwe, suchą stopą (...) "Tworzymy elastyczne ramy do tego, aby tę pomoc dostarczyć - dodała minister.

"Szereg ułatwień biurokratycznych"

Jednym z elementów jest stworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.

- Nie zabraknie środków na dostarczenie pomocy tym wszystkim, którzy spełniają dzisiaj kryteria, aby tą pomocą (mogli) zostać objęci - powiedziała.

Min. @JEmilewicz w #Sejm: #TarczaAntykryzysowa przewiduje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy. To konkretne i silne wsparcie, by pomóc firmom w utrzymaniu płynności finansowej i zatrudnienia pic.twitter.com/7CI0CpSrAn