Kidawa-Błońska: jeśli chcemy zmienić regulamin, musimy to zrobić w Sejmie

- Musimy prawo stanowić tak, żeby nikt go nigdy nie zakwestionował - mówiła w "Gościu Wydarzeń" Małgorzata Kidawa-Błońska pytana o to, dlaczego politycy KO chcieli posiedzenia Sejmu w dotychczasowej formule. Jak podkreśliła, jeśli chce się zmieniać regulamin Sejmu, należy to zrobić w izbie.