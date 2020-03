Prezydent: jutro wyląduje pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym

Prezydent powiedział, że rozmawiał z prezydentem Chin i przekazał mu, że Polska chce również pomóc swoim sąsiadom.

- Do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone przepisy dotyczące strażaków ochotników zwalniające ich czasowo z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia kursu - oświadczył w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent tłumaczył, że w obecnym czasie pojawiają się problemy wynikające z obowiązujących normalnie przepisów. - Np. dla strażaków ochotników, którzy są także i ratownikami; obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych - wskazał Duda.

"Mam nadzieję, że to pomoże strażakom ochotnikom"

Jak zaznaczył, trudno sobie w czasie epidemii wyobrazić, by strażacy mieli odbywać badania i "obciążać służbę zdrowia". Wskazał, że chodzi o ok. 5 tys. strażaków ochotników miesięcznie.

- Zwróciłem się do ministra zdrowia i do szef MSWiA, aby do pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu epidemicznego, ale również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeśli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenie tego kursu - poinformował prezydent.

- Mam nadzieję, że to pomoże strażakom ochotnikom i rzeczywiście umożliwi im wykonywanie tej jakże ważnej służby, za którą jestem ogromnie wdzięczny - podkreślił Andrzej Duda.