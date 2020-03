Miliony masek ochronnych... zgubionych na lotnisku

Informację o zagubionym zamówieniu przekazała Spiegel Online rzeczniczka niemieckiego ministerstwa obrony. - Służby ustalają, co się dokładnie stało - mówiła.

Sześć milionów maskek FFP2, które odfiltrowują ponad 90 proc. pyłów i drobnoustrojów, zostało zamówionych przez niemieckie służby celne. Dostawa miała pojawić się w Niemczech 20 marca, jednak ślad po niej zaginął.

Wyprodukowała je... niemiecka firma

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że maski wyprodukowała firma... w Niemczech. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazły się one na lotnisku w Kenii.

- To, co się wydarzyło, niezależnie od tego, czy była to kradzież, czy pomyłka dostawcy, wyjaśnią teraz celnicy - mówi Reutersowi anonimowe źródło w rządzie.

Rzeczniczka ministerstwa obrony zaznacza, że zamówienie nie zostało opłacone. Jak podaje Spiegel Online, niemiecki rząd na zakup artykułów medycznych przeznaczył do tej pory ok. 241 mln euro.

Sprawą zagubionego transportu zajęła się kenijska prokuratura.

Ponad 31 tys. przypadków

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 149 osób - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 35 w porównaniu z wtorkiem.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 31 554. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 191 osób. Oznacza to spadek dobowej liczby zakażeń w stosunku do danych, które RKI podał we wtorek. Wówczas liczba nowych przypadków sięgnęła 4 764. Na specjalnym posiedzeniu w środę, Bundestag ma zatwierdzić rządowy pakiet pomocowy na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii o łącznej wartości 750 mld euro.

bas/ac/ Reuters, Spiegel Online, PAP