"Nie lekceważcie tego".  Łzy mieszkającej we Włoszech Polki

- Bardzo was proszę: nie lekceważcie tego, bo na początku we Włoszech też się trochę to lekceważyło, że to zwykły wirus grypowy. Mam znajomych, którzy pracują w szpitalach, mają kontakt z chorymi i jest to naprawdę rzecz, która... - mówiła na antenie Polsat News wyraźnie wzruszona Agnieszka Maruszewska, mieszkająca we Włoszech.