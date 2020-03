"Musicie zrozumieć, że to nie jest zabawa". Apel zakażonego Włocha

Od kilku tygodni Włochy zmagają się z pandemią koronawirusa. Do tej pory We Włoszech zakażonych koronawirusem jest 35 tys. osób, prawie 3 tys. zmarło.



W sieci pojawiło się nagranie mężczyzny z Turynu w północnych Włoszech, który ostrzega wszystkich, by nie lekceważyli koronawirusa.



"Myślałem, że to sprawa polityczna"



- Dzień dobry wszystkim! Przepraszam za tę maskę, ale bez niej nie mogę jeszcze mówić, ani oddychać. W nocy noszę specjalny kask, który umożliwia mi oddychanie. Postanowiłem nagrać ten film, bo widzę ile osób lekceważy tego przeklętego koronawirusa, który 10 dni temu zupełnie zmienił moje życie - mówi.

Włoch opowiada, że do niedawna prowadził całkiem normalne życie m.in. opiekował się ojcem i spotykał z przyjaciółmi. - Musze powiedzieć, że tak, jak wiele osób, również zlekceważyłem wirusa. Początkowo myślałem, że to sprawa polityczna. To bzdura. Choć nie zrobiłem nic, żeby się zakazić, wirus dostał się do mojego organizmu. Niedawno wirus zabił najdroższą mi osobę - mojego tatę - opowiada Włoch.



"To nie jest zwykłe przeziębienie"



- Wszyscy mówią, że ten wirus, to zwykłe przeziębienie. To nie jest zwykłe przeziębienie. Przedostaje się do organizmu, przejmuje nad nim kontrolę, atakuje płuca i drogi oddechowe. To, co jest najstraszniejsze to to, że jest wciąż nieznany. Jak możliwe jest pokonanie przeciwnika, którego nie znamy? Jest zbyt dużo niewiedzy. Zbyt mało przekazuje się informacji - mówi Włoch.

Apeluje również do wszystkich. - Naprawdę uważajcie, zostańcie w domach ze swoimi rodzinami, grajcie w gry, oglądajcie filmy, czytajcie książki. Tylko jeśli wszyscy będziemy przestrzegali tych zasad, będziemy mieli kontrolę nad naszym życiem. Musicie zrozumieć, że to nie jest zabawa. Chciałbym, żeby nikt nie cierpiał tak jak ja - kończy.

