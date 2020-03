Polska w dobie pandemii. "Debata Tygodnia" od godz. 20:30

W sobotę liczba osób zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 452. Pozytywny wynik pokazały testy u kolejnych 13 osób: 4 pacjentów z woj. wielkopolskiego, 3 z woj. dolnośląskiego, 2 z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory w kraju odnotowano 5 przypadków śmiertelnych.

W związku z pandemią, premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piatęk stan epidemii w kraju. Umożliwia to wyznaczanie przez władze tzw. "stref zero", co może wiązać się nawet z czasowym zamknięciem miast.

